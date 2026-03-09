Netflix zeigt Schattenseiten von "America's Next Topmodel"

Eine neue Netflix-Dokumentation mit dem Titel "Reality Check: Inside America's Next Top Model" deckt erschütternde Details über die Praktiken hinter den Kulissen der amerikanischen Castingshow auf, die 2003 von Tyra Banks (52) ins Leben gerufen wurde und auch als Vorlage für Heidi Klums (52) Germany's Next Topmodel diente. Ehemalige Teilnehmerinnen berichten in der Doku von einem System aus psychischer Gewalt und gezielten Demütigungen, das weniger darauf ausgerichtet war, Karrieren zu fördern, als vielmehr die Kandidatinnen für höhere Einschaltquoten zu brechen. "Die Show sollte uns nicht helfen, sie sollte uns brechen", fasst eine Betroffene die Atmosphäre laut Oe24 zusammen, in der emotionale Zusammenbrüche von der Jury gezielt herbeigeführt und öffentliche Bloßstellungen zum festen Bestandteil der Sendung wurden.

Besonders schockierend sind die Berichte über physische Grenzüberschreitungen und unterlassene Hilfeleistung durch die Produktion. So wird in der Dokumentation ein blutiger medizinischer Eingriff an einer Kandidatin thematisiert, der offenbar ohne angemessene Betreuung durchgeführt wurde. Noch verstörender ist der Fall der Finalistin Shandi Sullivan, die nach eigenen Angaben in einem Zustand verminderter Bewusstseinsfähigkeit im Bett überwältigt wurde, während die Kameras weiterliefen, ohne dass die Produktion eingriff. Diese Enthüllungen werfen auch ein kritisches Licht auf das deutsche Pendant "Germany's Next Topmodel", das sich ebenfalls seit Jahren mit massiver Kritik konfrontiert sieht.

Ex-Kandidatin Nathalie Volk (29) fand in der Vergangenheit drastische Worte für Heidis Format und bezeichnete es als "Mobbing und Körperverletzung an jungen Frauen". Obwohl beleidigende Kommentare über das Körpergewicht im Laufe der Zeit weitgehend aus der Show verschwunden sind, bleiben umstrittene Elemente wie Nacktshootings, rücksichtslose Umstylings und das strikte Verbot von Beschwerden fester Bestandteil der Sendung. Trotz der nun dokumentierten Abgründe und obwohl Tyra inzwischen eingeräumt hat, dass sie vieles an ihrer Show ändern würde, scheint Heidi ihrem Konzept treu zu bleiben.

Getty Images Heidi Klum und Tyra Banks beim "Germany's next Top Model"-Finale, Mai 2019

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Getty Images Tyra Banks im Mai 2024