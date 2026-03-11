Öffentlicher Walk: Für diese GNTM-Models geht es nach Hause

Mitten auf dem Potsdamer Platz in Berlin wurde der Catwalk für den Entscheidungswalk von Germany's Next Topmodel aufgebaut. Hunderte Menschen versammelten sich, um die männlichen Models vor Ort zu erleben und für ihren Favoriten abzustimmen. Die drei Bestplatzierten des Publikumsvotings sollten sofort nach Los Angeles fliegen dürfen. In der Jury saß neben Heidi Klum (52) auch Designer Daniel Fletcher sowie die Elevator Boys als Gastjuroren. Besonders für Adrian wurde der Walk zum Desaster. Er durfte zwar die Show eröffnen und erhoffte sich dadurch, dem Publikum im Gedächtnis zu bleiben, doch ihm passierte das Undenkbare: Er übersah das Ende des Catwalks, lief darüber hinaus, stolperte verwirrt zurück und machte dann seinen Abgang.

Heidi konnte nicht nachvollziehen, wie Adrian das Ende des Laufstegs übersehen konnte. "Also wie kann er denn nicht sehen, dass da das Ende ist? Das sehe ich ja von hier! Und er sieht auch nicht lebendig im Gesicht aus. Als hätte er die ganze Zeit die Luft angehalten", kritisierte die Modelmama. Auch seine ungleichmäßige Armbewegung fiel allen Juroren negativ auf. Benjamin erhielt ebenfalls harsche Kritik: Er lief zu schnell und zu steif, sein Blick war die ganze Zeit nach unten gerichtet. Bene Schulz von den Elevator Boys riet ihm, sich mehr aufzurichten und gerader zu laufen. Auch Heidi und Designer Daniel fanden seinen intensiven Blick vor dem Rücklauf "zu viel". Luis wurde zwar ebenfalls als zu steif bewertet, bekam aber von Jacob von den Elevator Boys und Heidi Lob für seinen "runden und knackigen" Po. Besonders gut schlugen sich Ibo, Lukas, Jayden, Felix, Jill, Louis, Boureima, Carsten und Yannek.

Tony durfte die Show abschließen, was eine große Ehre bedeutete, doch die laute Musik, das Publikum und der Lärm vom Wasser machten ihm zu schaffen. Seine Hörgeräte funktionierten nicht richtig und er konnte den Beat nicht hören. Adrian half ihm spontan, indem er ihm den Takt der Musik mit seinem Finger auf die Schulter klopfte. Tony meisterte den Walk daraufhin sehr professionell und erntete großes Lob von Heidi, den Elevator Boys und dem Designer, der von seinem Look schwärmte. Für Luis, Louis, Tony und Yannek waren Familie und Freunde angereist, um die Jungs beim Walk zu unterstützen. Das Fanvoting zeigte am Ende ein klares Ergebnis: Yannek gewann mit 22,1 Prozent, gefolgt von Carsten mit 18,7 Prozent und Luis mit 10,4 Prozent. Alle drei dürfen sofort nach Los Angeles fliegen. Adrian, Cenk und Benjamin mussten die Show dagegen verlassen, während die restlichen Models eine Runde weiterkamen.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Männer-Cast von "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Adrian, "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Cenk von "Germany's Next Topmodel" 2026

ProSieben/Daniel Graf Benjamin von "Germany's Next Topmodel" 2026