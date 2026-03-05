Glamouröse Rennstrecke: Diese Girls müssen GNTM verlassen

Bei Germany's Next Topmodel steht wieder einmal ein Entscheidungswalk an – und der hat es in sich. Die Kandidatinnen müssen in glamourösen, glitzernden Outfits im Stil von Motorradfahrern und Formel-1-Fahrern über eine ganz besondere Laufstegkonstruktion laufen: eine sich im Kreis drehende Rennbahnstrecke mit einem echten Rennauto in der Mitte, vor dem sie posieren müssen. Designt wurden die körperbetonten Kleider und Kostüme von Kevin Germanier, der allerdings nicht persönlich vor Ort ist. Als Gastjuror fungiert stattdessen Designer Jeremy Scott, der gemeinsam mit Heidi Klum (52) die Leistungen der Models bewertet. Die Anweisung ist klar: Die Kandidatinnen sollen stark und selbstbewusst auftreten, im Charakter bleiben und sich während des Walks die glitzernden Helme vom Kopf ziehen.

Doch die Performance der meisten Models überzeugt Heidi nicht. Sie bemängelt, dass viele zu unsicher wirkten und die Helme entweder zu viel oder nicht genügend präsentierten. Auch die drehende Rennbahn stellt sich als Herausforderung heraus: Einige Kandidatinnen wählen den falschen Weg und können deshalb nicht vor Heidi und Jeremy posieren, andere sind verwirrt, laufen erst in einen Weg hinein, nur um dann überrascht umzudrehen oder sogar rückwärts zu laufen. Eine Kandidatin verliert dabei fast einen Schuh. Bianca ist die Erste, die Heidi überzeugen kann – sie ist seriös, kompetent, selbstsicher und cool, genau wie gefordert. Auch Aurelie meistert den Catwalk souverän, Heidi nennt sie sogar "die Beste heute". Doch am Ende fällt die bittere Entscheidung: Für Dilara, Marie und Stella ist der Traum vorbei.

Für die drei Girls endet der Abend also mit einem emotionalen Boxenstopp: Dilara, Marie und Stella müssen ihre Sachen packen und die Modelvilla verlassen. Während sich die übrigen 17 Kandidatinnen über ihren Einzug in die nächste Runde freuen, wächst in der Gruppe der Druck – die Rennbahn-Challenge hat deutlich gezeigt, wie sehr Selbstbewusstsein und Nervenstärke über Weiterkommen oder Exit entscheiden können. Hinter den Kulissen rücken die jungen Frauen enger zusammen, trösten die Ausgeschiedenen und feuern sich gegenseitig an. Freundschaften, gemeinsame Tränen und intensive Gespräche prägen die Zeit zwischen den Walks. Für die Verbliebenen geht es nun mit noch mehr Ehrgeiz und Teamzusammenhalt in die nächsten Motto-Walks – der Traum vom GNTM-Titel lebt für sie weiter.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Jeremy Scott und Heidi Klum bei GNTM 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Die Kandidatinnen von GNTM 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Dilara, GNTM-Kandidatin 2026

ProSieben/Daniel Graf Marie, GNTM-Kandidatin 2026

ProSieben/Daniel Graf Stella, GNTM-Kandidatin 2026