So nobel wohnten die GNTM-Boys während des Berlin-Drehs

Mitten am Potsdamer Platz durften die Germany's Next Topmodel-Boys während des Berlin-Drehs richtig nobel wohnen: Eine komplette Büroetage im Atrium Tower wurde für die aktuellen Nachwuchsmodels in ein riesiges Loft verwandelt. Auf rund 1.540 Quadratmetern entstand so eine offene Wohnwelt mit Hauptstadtblick, die perfekt an die Dreharbeiten angepasst wurde, heißt es in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Die Etage im markanten Hochhaus an der Eichhornstraße 3 diente der Show als Männer-Loft – inklusive kurzer Wege zu Shootings, Terminen und City-Spots. Von hier aus starteten die Kandidaten in ihre dichten Drehtage zwischen Fashion, Kameras und Hauptstadttrubel.

Wo früher Schreibtische standen, gibt es nun große Gemeinschafts- und Aufenthaltsbereiche, in denen die Boys zusammen essen, chillen und ihren aufregenden Model-Alltag verarbeiten konnten. Eine großzügige Küche mit Essbereich wurde ebenso eingerichtet wie verschiedene Funktionszonen, in denen sich die Kandidaten auf die nächsten Challenges vorbereiten. Draußen wartet zusätzlich eine eigene Sport-Area, damit die Nachwuchsmodels direkt vor Ort trainieren und sich zwischen den Drehs auspowern können. Das Herzstück des Lofts ist ein eigens gebauter Catwalk, auf dem die Topmodel-Anwärter laufen, Posen üben und für die Kameras trainieren. Außerdem entstanden in separaten Rückzugs- und Interviewbereichen viele der Szenen, die die Zuschauer in der aktuellen Staffel im TV sehen.

Der Atrium Tower gehört mit seinen 106 Metern Höhe und 22 Etagen zu den prägnanten Adressen rund um den Potsdamer Platz und prägt mit seiner warmen Terrakotta-Fassade das Stadtbild. Die Lage mitten im neu belebten Quartier mit dem Shopping- und Erlebniszentrum The Playce bringt die Kandidaten ganz nah an den Berliner Lifestyle – von der Spree bis zu den coolen Szene-Locations, in denen auch Drehs wie der Wasser-Walk im Club-Style stattfinden. Während sie tagsüber bei Boots-Shootings, spektakulären Laufstegen und Fashion-Challenges alles geben müssen, haben die Models im Loft einen festen Rückzugsort, an dem sie gemeinsam abschalten, sich austauschen und den Hauptstadt-Sommer im GNTM-Kosmos erleben können.

ProSieben/Joyn Einige der Kandidaten von GNTM beim Casting 2026

ProSieben / Daniel Graf Das Loft der GNTM-Boys, 2026

Joyn / Seven.One Yanneck, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2026