Zoff unter den GNTM-Männern: Godfrey attackiert Tony heftig

Bei Germany's Next Topmodel ist es zu einer unangenehmen Situation unter den Kandidaten gekommen. Nachdem einige Teilnehmer beim Sport-Fotoshooting am besten abgeschnitten hatten, durften sie mit Heidi Klum (52) auf ein kleines Abenteuer gehen und auf einem Schrottplatz Autos zertrümmern. Bei der anschließenden Currywurst kam das Gespräch auf das Zusammenleben im Loft. Als Heidi fragte, ob es Streit gebe, hielt Godfrey gegen das Verneinen der anderen Männer: "Doch! Es sind nicht alle superharmonisch, das ist ja Quatsch bei so vielen Leuten." Während die anderen versuchten, seine Worte zu überspielen, legte er nach und nannte auf Heidis Nachfrage konkrete Namen: "Es gibt schon mehrere Leute, die mich angenervt haben, wie Tony oder Benjamin, und das habe ich denen auch gesagt."

Tony saß direkt neben Godfrey und wirkte sichtlich überrascht und sprachlos. Auf die Frage, was ihn denn an Tony am meisten nerve, antwortete Godfrey: "Unangebrachte Kommentare, nach denen keiner gefragt hat." Später, nachdem Heidi die Jungs auf dem Schrottplatz alleine gelassen hatte, wurde Tony von seinen Gefühlen überrumpelt. "Nach dem Vorfall zwischen mir und Godfrey brauchte ich erst mal ein bisschen Zeit für mich. Ich war in dem Moment verletzt", erklärte er im Einzelinterview. Carsten bot ihm eine starke Schulter an und die beiden begaben sich etwas außerhalb der Kameras, doch die Tonspur lief weiter und man konnte hören, wie Tony anfing zu weinen. "Hör nicht auf ihn. Er ist halt ein A*sch. Nimm dir das nicht zu Herzen", versuchte Carsten ihn zu trösten.

Auch andere Kandidaten zeigten sich von Godfreys Verhalten irritiert. Felix meinte im Einzelinterview: "An sich ist Godfrey ein cooler Typ und so. Aber er hat manchmal so Phasen, da ist er sehr energiegeladen, aber nicht im positiven Sinne, sondern eher im zerstörerischen Sinne." Jayden ergänzte: "Er hat einfach aus Emotionen heraus gehandelt und nicht darüber nachgedacht, was er da eigentlich sagt." Godfrey selbst bereute seine Worte im Nachhinein: "Ich habe gesehen, wie Tony reagiert hat. Das war nicht schön, ich will ja niemanden verletzen. Ich will bloß, dass er weiß, dass mir manche Sachen nicht gefallen, die passiert sind, und das war's einfach." Tony konnte mithilfe von Carsten wieder Mut schöpfen und möchte sich nun auf den Entscheidungswalk konzentrieren. "Wenn er so eine Show machen will, dann soll er es machen, aber ich möchte da eigentlich nicht irgendwie mit hineingezogen werden", stellte er klar.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Männer-Cast von "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Christoph Köstlin Godfrey, "Germany's Next Topmodel"" 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben/Christoph Köstlin Tony, "Germany's Next Topmodel" 2026

Anzeige