GNTM-Kandidatin verliebte sich beim Dreh in Teilnehmerin

Juna, eine Kandidatin der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel, hat in einem TikTok-Video ein überraschendes Geständnis gemacht. Die 23-Jährige erzählt darin offen, dass sie sich während der Dreharbeiten zur Show in eine andere Teilnehmerin verliebt hat. "Hi. Ich bin Juna, 23 Jahre alt und ich hatte mein Gay-Awakening bei 'Germany's Next Topmodel'", beginnt sie ihr Video. Eigentlich habe sie bisher kaum Interesse an Frauen gehabt, doch im Berliner Loft der Castingshow habe sich alles verändert. Etwa zwei Wochen vor dem Einzug hatte sie die "schlimmste Trennung" ihres Lebens mit ihrem damaligen Freund durchgemacht, mit dem sie fast drei Jahre zusammen gewesen war. "Also, ich bin wirklich Crashout gegangen. Mir ging es gar nicht gut", erklärt sie.

Ohne Handy und ohne Kontakt zur Außenwelt habe sie dann im Loft ihre beste Freundin bei GNTM kennengelernt und bemerkt: "Oh mein Gott, irgendwie mag ich die mehr als andere Freundinnen." Zunächst sei sie sauer auf sich selbst gewesen und habe gedacht, sie projiziere ihren Liebeskummer einfach auf die erstbeste Person. Doch dann habe sie gemerkt: "Ich habe mich wirklich richtig, richtig krass verliebt." In ihrem Tagebuch habe sie alles festgehalten, verrät die Kandidatin. In der Kommentarspalte rätseln ihre Fans bereits heftig – wer könnte die geheimnisvolle Person sein, in die sich Juna verliebt hat? Vor allem ein Name ist immer wieder zu lesen: Marlene. Aber auch andere Kandidatinnen werden aufgezählt. Um wen es sich handelt, bleibt bisher allerdings ein gut gehütetes Geheimnis.

In der gestrigen Folge musste sich die Modelvilla gleich von drei Mädchen verabschieden: Dilara, Marie und Stella wurden nach dem spektakulären Walk über die drehende Rennbahnstrecke nach Hause geschickt. Heidi Klum (52) zeigte sich bei der Entscheidung streng und forderte von den Teilnehmerinnen mehr Selbstbewusstsein auf dem Catwalk. Bianca konnte bei der Gastjury besonders punkten, während Aurelie von der Model-Mama sogar das Prädikat "die Beste heute" erhielt. Für Dilara, Marie und Stella war trotz Tränen und Trost in der Gruppe leider Schluss.



Juna von "Germany's Next Topmodel", 2026

Marlene von "Germany's Next Topmodel" 2026

Jeremy Scott und Heidi Klum bei GNTM 2026

