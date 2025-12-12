Bebe Rexha genießt Inselurlaub mit pinken Beach Waves

Bebe Rexha (36) hat sich eine Auszeit auf den Turks- und Caicosinseln gegönnt und dabei nicht nur ihre traumhafte Umgebung, sondern auch ihr neues Styling präsentiert. Die Sängerin zeigte sich mit pink gefärbtem Haar und strahlte in ihrem tropischen Ambiente reine Urlaubsfreude aus. Am Strand nutzte sie die Gelegenheit, ihre Sanduhrfigur gekonnt in Szene zu setzen, während sie im flachen Wasser umherwatete. Auch ihr gebräunter Rücken kam dabei perfekt zur Geltung.

Mit einer Auswahl von Armbändern, die im Schatten klimperten, fügte Bebe ihrem Look den perfekten Hauch von Strand-Glamour hinzu. Ganz in Inselstimmung schuf sie ein kleines Kunstwerk im Sand und arrangierte Muscheln zu einem persönlichen Muschelregal. Ihr Sinn für Details und ihre lockere, entspannte Ausstrahlung passten hervorragend zur lockeren Atmosphäre des karibischen Paradieses, das sie sichtlich genoss.

Die Sängerin, die neben ihrer musikalischen Karriere immer wieder für ihre modischen Statements bekannt ist, liebt es, mit ihrem Look zu experimentieren. Besonders die leuchtend pinken Haare, die sie bei ihrem Insel-Abenteuer präsentierte, unterstreichen ihre mutige und kreative Persönlichkeit. Fans der Künstlerin wissen, dass Bebe nicht nur für ihre kraftvollen Songs, sondern auch für ihre Offenheit und unverwechselbare Ausstrahlung geschätzt wird. Dieser Kurztrip hat erneut gezeigt, wie sie es schafft, sich stilvoll und authentisch in Szene zu setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den Grammy Awards 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha am Strand

Anzeige Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha im Urlaub