Bebe Rexha fordert Fans zur Suche nach "Baby-Daddy" auf

Bebe Rexha (36) macht ihre Fans zu Kupplern: Die Sängerin rief am Mittwoch auf X ihre Community zur Liebesmission auf – mit klarer Ansage und einem Augenzwinkern. "Rexhars. Ihr habt eine Mission. Findet mir einen Baby-Daddy", schrieb die "I'm Good (Blue)"-Hitmacherin und lieferte die Bedingungen gleich mit. Persönlichkeit steht für Bebe an erster Stelle, beim Aussehen reicht auf der Skala "eine 6 oder 7". Bei der Größe zeigt sie sich entspannt: Alles ab 1,73 Meter ist okay, Hauptsache größer als sie selbst. Und beim Geld versteht die Musikerin keinen Spaß: "Ich bezahle nicht für Männer und mache auch keine 50/50-Aufteilung."

In ihrem kleinen Kriterienkatalog führt Bebe weiter aus, der zukünftige Partner müsse erfolgreich und "kein Schnorrer" sein. Dazu kommen "gute Moral", Klugheit und Antrieb. "Für mich ist Persönlichkeit entscheidend", betonte sie in dem X-Post weiter. Am Ende forderte sie die Fans auf: "Schickt mir eure Ideen." Der Flirtmodus lief sofort an: Ein Nutzer fragte, ob er sie "mit meinem Vater verkuppeln" solle – Bebe antwortete trocken: "Ja". Schon im Vormonat deutete sie an, dass sie offen für Neues ist, als sie Fotos im Abendkleid mit dem Kommentar "Derzeit werden Bewerbungen für die Cuffing Season angenommen" teilte.

Allem Anschein nach läuft das Liebesleben der Sängerin aktuell nicht auf Hochtouren. Das letzte Mal, dass sie mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet wurde, war im vergangenen August. Sie und der griechische Bauingenieur Simos Liakos genossen gemeinsame Stunden auf Sardinien. Zuvor war die gebürtige New Yorker drei Jahre mit Keyan Safyari liiert. Das Paar trennte sich jedoch im Juli 2023.

Anzeige Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / beberexha Bebe Rexha, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / /beberexha Musikerin Bebe Rexha und ihr Ex-Freund Keyan Safyari