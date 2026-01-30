Krasse Transformation: Bebe Rexha zeigt ihre neue Ära

Bebe Rexha (36) hat auf Instagram einen Blick auf ihre persönliche Transformation gewährt und damit ihre nächste Ära eingeleitet. Die Musikerin präsentierte am 22. Januar eine Liste mit "Ins and Outs", die sie auf einer Tafel festgehalten hatte. Darauf erklärte sie, welche Eigenschaften sie hinter sich lassen möchte, darunter das Streben, es allen recht zu machen, und die Rolle des Opfers. An deren Stelle sollen Selbstbewusstsein, ein Auftreten ohne Reue und weniger Kompromisse treten. Besonders auffällig: Sie bezeichnet sich selbst als die "heißere" und "reichere" Version ihrer selbst.

Die Sängerin, die vor wenigen Jahren mit Hits wie "Heart Wants What It Wants" und "Satellite" in den Charts war, betonte kürzlich, wie wichtig es für sie ist, nicht nur auf künstlerischer, sondern auch auf persönlicher Ebene ihre Unabhängigkeit zu stärken. Der Wechsel zu einem neuen Label, Empire, unterstützt diesen Ansatz. "Sie glauben an mich und meine Vision", so Bebe in einem Statement. Mit diesem Plattendeal distanziert sich die Künstlerin weiter von großen Konzernen und gibt an, ihre Musik und Kreativität neu aufleben lassen zu wollen. Diese Neuorientierung komme zu einem Zeitpunkt, an dem sie nach drei veröffentlichten Alben und mehreren Singles ihren Künstlerstatus fest etabliert hat.

Hinter Bebes markantem Image steckt eine Frau, die seit Jahren nicht nur für ihre Ohrwürmer, sondern auch für ihre Nahbarkeit bekannt ist. So sorgte die Popsängerin im vergangenen Jahr online für Furore, als sie ihre Fans scherzhaft nach einem "Baby Daddy" suchte und dabei eine detaillierte Wunschliste für ihren künftigen Partner teilte. Auch ihre Offenheit, die Verletzlichkeit nach einem Vorfall 2023 – bei dem sie bei einem Konzert von einem geworfenen Handy im Gesicht getroffen wurde – öffentlich anzusprechen, zeigt, wie sehr sie den Dialog mit ihren Fans sucht und sich gleichzeitig nicht von Rückschlägen aufhalten lässt, wie People berichtet. Diese Verbindung zu ihrer Anhängerschaft scheint sich auch weiterhin durch ihre neu eingeschlagene Ära zu ziehen.

