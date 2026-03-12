Katie Prices Ehemann ehrt Sohn Harvey mit besonderem Tattoo

Katie Prices (47) neuer Ehemann Lee Andrews hat sich erneut tätowieren lassen – und diesmal zu Ehren ihres ältesten Sohnes Harvey Price (23). Nachdem er sich bereits Katies Namen auf die Hand stechen lassen hatte, ziert nun ein Frosch seine Haut – Frösche sind Harveys Lieblingstiere. Lee wollte mit dem Tattoo zeigen, wie besonders Harvey für seine Frau ist. Wie eine Quelle gegenüber The Sun verriet, versteht Lee, "wie besonders Harvey für Kate ist – ihre Beziehung ist unglaublich und sie haben eine absolut unzerbrechliche Bindung". Das Tattoo sei Lees Art zu zeigen, "dass er weiß, dass Harvey immer an erster Stelle stehen wird". Katie habe die Geste geliebt und sie als "unglaublich romantisch" empfunden.

Lee hat Harvey und Katies andere Kinder noch nicht persönlich kennengelernt, obwohl er und die Reality-Ikone im Januar geheiratet haben – nur wenige Tage nach ihrem ersten Treffen. Der Insider erklärte, dass Lee und Harvey bereits miteinander telefoniert hätten und Harvey Lee "wirklich mag". Katie plane, ihre Kinder Lee vorzustellen, "nur wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist". Während Katie mittlerweile nach Großbritannien zurückgekehrt ist, befindet sich Lee weiterhin in Dubai. Katies Familie soll sich wegen der Blitzhochzeit Sorgen machen und sei laut früheren Berichten beunruhigt darüber, "was passiert, während sie in Dubai ist" mit Lee.

Harvey sorgte erst vor Kurzem für einen besonders emotionalen Moment: Er widmete seiner Mutter und Lee eine selbstgemalte Zeichnung, auf der beide als Frösche zu sehen waren. Auf dem Bild nannte Harvey seine Mutter "Queen Mummy Bullfrog" und Lee "Daddy Lee Bullfrog". Lee präsentierte das Kunstwerk stolz auf Instagram und schrieb: "Harveys wunderschönes Bild für mich und seine Mami." Dazu erklärte der Geschäftsmann: "Wenn du deine Frau liebst, liebst du ihre Kinder."

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026