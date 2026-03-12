Norman Reedus' Sohn kämpft um Freiheit nach Anklage

Mingus Reedus (26), der Sohn von Schauspieler Norman Reedus (57) und Model Helena Christensen (57), hat vor Gericht eine Vereinbarung akzeptiert, die ihm eine Chance auf das Fallenlassen seiner Anklage gibt. Bei einem Gerichtstermin am 9. März nahm der 26-Jährige einen sogenannten "Family Adjournment in Contemplation of Dismissal" an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Manhattan dem Magazin People bestätigte. Zudem willigte er in eine vollständige Schutzanordnung ein. Die Vereinbarung sieht vor, dass Mingus sich ein Jahr lang nichts zuschulden kommen lassen darf und die Schutzanordnung einhalten muss. Sollte er diese Bedingungen erfüllen, wird der Fall nach Ablauf der zwölf Monate eingestellt und versiegelt.

Die Anklage gegen Mingus steht im Zusammenhang mit einem Vorfall vom 23. August 2025, bei dem eine 33-jährige Frau verletzt wurde. Die Polizei von New York hatte Mingus damals gegen 8:40 Uhr in der Nähe der 16th Street und 8th Avenue festgenommen. Laut Polizeiangaben wies die Frau bei Eintreffen der Beamten leichte Verletzungen an Hals und Bein auf und wurde in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Mingus wurde zunächst wegen Körperverletzung und krimineller Behinderung der Atmung angeklagt, später kamen drei weitere Anklagepunkte hinzu, darunter fahrlässige Körperverletzung, verschärfte Belästigung und Belästigung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mingus mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Bereits im September 2021 war er nach einer Auseinandersetzung mit einer damals 24-jährigen Frau in New York City festgenommen worden. Die Frau hatte behauptet, Mingus habe sie nach einem verbalen Streit ins Gesicht geschlagen. Mingus' damalige Anwältin hatte die Vorwürfe als "unbegründet" zurückgewiesen und erklärt, ihr Mandant sei in dem Vorfall das Opfer gewesen. Im März 2022 akzeptierte Mingus jedoch einen Plea-Deal und bekannte sich schuldig einer geringeren Anklage wegen ungebührlichen Verhaltens. Norman und Helena waren von 1998 bis 2003 ein Paar und begrüßten Mingus am 13. Oktober 1999.

