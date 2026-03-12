Geheime E-Mail: Epstein zielte auf Lady Dianas Ex-Butler ab

Paul Burrell (67), der ehemalige Butler von Prinzessin Diana (†36), ist in den Epstein-Skandal geraten – allerdings ohne es zu wissen. Eine E-Mail aus dem März 2001, die nun vom US-Justizministerium veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erwog, Paul für die Schulung seines Hauspersonals zu engagieren. In dem Dokument wird der 67-Jährige als "erstklassiger Profi" beschrieben, nachdem er bei einer Konferenz als Redner aufgetreten war. Die E-Mail hebt auch seine 21-jährige Erfahrung im Dienst der Royals hervor und kommt laut der britischen Zeitung The Sun zu dem Schluss: "Wir empfehlen dringend, die Möglichkeit zu prüfen, dass er Schulungen für unser Personal durchführt."

Paul, der von 1987 bis 1997 als Dianas "Fels" galt, machte gegenüber The Sun deutlich, dass er niemals von Epstein oder dessen Umfeld kontaktiert wurde. "Es ist zum Kotzen, dass mein Name überhaupt von diesen Leuten erwähnt wurde, auch wenn es nur im Vorbeigehen war", erklärte er. Der Butler zeigte sich schockiert, als er von der E-Mail erfuhr, und betonte: "Ich habe nie mit Epstein gesprochen, geschweige denn ihn getroffen." Besonders störe ihn, dass in den veröffentlichten Dokumenten so viele Namen geschwärzt seien. "Wer sind sie und warum werden sie geschützt?", fragte Paul und forderte vollständige Transparenz, damit Gerechtigkeit für alle unschuldigen Betroffenen geschehen könne.

Paul hatte seine Karriere im königlichen Dienst als 18-Jähriger als Diener im Buckingham-Palast begonnen und wurde ein Jahr später persönlicher Diener von Queen Elizabeth II. (†96). 1987 wechselte er in den Haushalt von Charles (77) und Diana in Highgrove House in Gloucestershire, wo er bis zu Dianas Tod im August 1997 als Butler der Prinzessin arbeitete. Heute ist Paul vor allem als Realitystar bekannt. 2004 wurde er Zweiter bei "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!", nahm 2015 an Celebrity Big Brother teil und trat 2018 in der australischen Version von "I'm A Celebrity" an. 2023 kehrte er für die britische All Stars-Ausgabe in Südafrika zurück, wo er gemeinsam mit Supermodel Janice Dickinson (71) ins Dschungelcamp zog.

Collage: ActionPress, Getty Images Collage: Jeffrey Epstein und Paul Burrell

Getty Images Paul Burrell, Ex-Butler von Prinzessin Diana

Getty Images Paul Burrell im Juli 2005