"Jetzt ist Schluss!": Jauch stoppt fluchenden Kandidaten

Luke Rothfuchs saß erneut auf dem Ratestuhl bei Wer wird Millionär? – und auch beim zweiten Versuch sorgte der Student für denkwürdige Momente mit Moderator Günther Jauch (69). Vor vier Jahren war Luke bereits in der RTL-Show zu Gast, damals allerdings ohne Erfolg: Nach einer falsch beantworteten Auswahlfrage hatte Günther ihn mit der Frage "Haben Sie eine Grundschule besucht?" gedisst. Das Video wurde über eine Million Mal auf YouTube angeklickt. Diesmal schaffte es Luke tatsächlich auf den heißen Stuhl und freute sich überschwänglich: "Und jetzt sitze ich hier, Herr Jauch, das ist der Wahnsinn!"

Doch bereits bei der 200-Euro-Frage musste er seinen 50:50-Joker einsetzen – gesucht war die Bezeichnung für die wenig glamouröse Haarfarbe "straßenköterblond", wie teleschau berichtet. Besonders emotional wurde es bei der 8.000-Euro-Frage, bei der Luke wissen sollte, wie lange die WHO empfiehlt, Säuglinge zu stillen. Sein Telefonjoker tippte zunächst auf die falsche Antwort. Luke geriet daraufhin ins Grübeln und fluchte mehrfach in Fäkalsprache. Das brachte Günther dazu, einzuschreiten: "So, Sie haben jetzt drei Mal 'Scheiße' gesagt, jetzt ist Schluss! Dreimal 'Scheiße' und einmal 'Kacke'." Nach einer kurzen Entschuldigung – "Es tut mir leid wegen dem ganzen Fluchen, aber es ist auch einfach eine Situation hier" – wählte Luke den Zusatzjoker. Eine Dame aus dem Publikum wusste die richtige Antwort. Am Ende verabschiedete sich der Kandidat mit 16.000 Euro aus der Sendung.

Für Luke war es ein ganz besonderes Wiedersehen mit Günther, der seine Kandidaten seit vielen Jahren durch Höhen und Tiefen der Quizshow begleitet. Der Moderator ist bekannt dafür, mit trockenem Humor zu reagieren und gleichzeitig klare Grenzen zu setzen, wenn es im Studio zu derb wird. Auch diesmal blieb er gelassen, als der Student sich für sein Fluchen entschuldigte. Dass Günther sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen lässt, zeigte sich erst vor Kurzem. Damals sorgte ein Feuerwehrmann mit einer besonders pikanten Geschichte über einen Penisring für Staunen im Studio.

RTL / Stefan Gregorowius Luke Rothfuchs, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Moderator Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026