Benny Blanco verteidigt sich nach Kritik an seiner Hygiene

Benny Blanco (38) hat sich nach der heftigen Kritik an seiner Hygiene ausführlich zu seinen Gewohnheiten geäußert. In der neuesten Episode seines Podcasts "Friends Keep Secrets", die am 10. März erschienen ist, sprach der Musikproduzent gemeinsam mit Ed Sheeran (35), Lil Dicky und dessen Frau Kristin Batalucco über das Thema Körperpflege. "Ich weiß, ich rieche gut", stellte Benny selbstbewusst klar. Ed kam seinem Freund zu Hilfe und erklärte während der Aufzeichnung: "Du bist die am besten riechende Person, die ich kenne." Auch Lil Dicky, mit bürgerlichem Namen David Andrew Burd, pflichtete bei und bestätigte, dass Benny "immer gut riecht".

Die Diskussion kam zustande, nachdem Benny Ed fragte, ob er jeden Tag duschen würde. Der britische Sänger bejahte dies und sagte, er dusche "manchmal zweimal am Tag, meistens tatsächlich zweimal am Tag". Als die Runde über Körpergerüche sprach, bot Kristin sogar an, an Bennys Händen zu riechen, um seine Behauptung zu überprüfen. Die Gesprächsrunde testete daraufhin auf humorvolle Weise auch die Gerüche von Bauchnabeln. Bereits in einem Auftritt bei Jimmy Kimmel Live am 26. Februar hatte Benny seine Ehre verteidigt und einen sauberen Fuß präsentiert, während er die Schuld auf die Einrichtung schob, in der der Podcast aufgezeichnet wurde.

Die Aufregung um Bennys Hygiene war entstanden, als in der ersten Episode seines Podcasts am 24. Februar seine schmutzigen Füße zu sehen waren, die er auf das Sofa gelegt hatte. Die Reaktionen in den Kommentaren fielen drastisch aus. Seine Ehefrau Selena Gomez (33) stand ihm nach dem Vorfall zur Seite und postete ein liebevolles Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie ihm einen Kuss gab. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr und mehr in dich, mein Liebling", schrieb die Sängerin dazu.

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

Getty Images Benny Blanco und Ed Sheeran bei den Songwriters Hall of Fame Awards 2017 in New York

YouTube/ Friends Keep Secrets Selena Gomez und Benny Blanco in dessen Podcast "Friends Keep Secrets"