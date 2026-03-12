Nach Ozzy benannt: Jack Osbournes Tochter ist auf der Welt

Große Babyfreude im Hause Osbourne: Jack Osbourne (40) ist wieder Vater geworden und hat seiner neugeborenen Tochter einen ganz besonderen Namen gegeben. Das Mädchen kam bereits am 5. März zur Welt und trägt den vollen Namen Ozzy Matilda Osbourne – eine emotionale Hommage an Jacks verstorbenen Vater Ozzy (†76). In seiner Instagram-Story teilte der Realitystar nun ein kurzes Video seines Babys, in dem der Name gut zu erkennen ist. Die Kleine erblickte am Morgen um 8:49 Uhr das Licht der Welt, wog rund drei Komma fünf Kilogramm und war bei der Geburt etwa achtundvierzig Zentimeter groß. Für Jack und seine Frau Aree Earhart ist es das zweite gemeinsame Kind, insgesamt ist Jack nun fünffacher Papa.

Schon vor der Geburt hatten Jack und Aree ihre Fans auf die Reise Richtung Familienzuwachs mitgenommen. Im Dezember bestätigte das Paar die zweite Schwangerschaft mit einem gemeinsamen Foto, auf dem Jack liebevoll Aree und ihren Babybauch im Arm hält. Damals kommentierte der TV-Star den Schnappschuss mit den Worten "Oops I did it again!" und spielte damit scherzhaft auf sein wachsendes Familienleben an. Gegenüber der Zeitung The Sun erklärte Jack wenig später, wie sehr sich beide auf das Baby freuen: "Wir sind super aufgeregt. Es war irgendwie geplant, sollte ich sagen. Vielleicht ein bisschen früher als erwartet. Aber es ist definitiv etwas, das wir wollten und irgendwie ist es passiert, wie durch ein Wunder." Sein Vater Ozzy erfuhr noch vor seinem Tod von der Schwangerschaft und wusste damit, dass ein weiteres Enkelkind unterwegs ist.

Jack bringt aus seiner früheren Ehe mit Lisa Stelly bereits drei Töchter mit in die Patchworkfamilie: Pearl Clementine, Andy Rose und Minnie Theodora. Seit seiner Trennung kümmert sich der Realitystar weiterhin intensiv um die Mädchen und teilt immer wieder Einblicke in gemeinsame Ausflüge und Familienmomente in den sozialen Medien. Mit Aree, mit der er seit einigen Jahren liiert ist und bereits Tochter Maple Artemis hat, wirkt der Unternehmer privat angekommen. Die große Osbourne-Familie wuchs in den vergangenen Jahren immer weiter zusammen und gibt ihren Fans online regelmäßig Einblicke in den familiären Alltag – von Feiertagen über Urlaube bis hin zu den kleinen Momenten dazwischen, die für sie offenbar besonders wichtig sind.

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

Instagram / jackosbourne Jack Osbournes Tochter

Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York