Prozess um Marius: Verweigern norwegische Royals Aussage?

Im Strafprozess gegen Marius Borg Høiby (29) in Oslo sorgt ausgerechnet das Kronprinzenpaar für Aufsehen: Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) machen offenbar von ihrem Recht Gebrauch und sagen nicht aus. Das stößt auf deutliche Kritik: Im Gespräch mit der Zeitung Ekstra Bladet nennt der dänische Kommentator Hans Engell die Zurückhaltung der Royals "direkt unbegreiflich". "Es wirkt immer absurder, dass das norwegische Kronprinzenpaar keine Zeugenaussage abgibt. Niemand kann sie dazu zwingen, aber sie wollten nach außen hin die Sache vollständig aufgeklärt sehen, und da wäre es sehr passend, wenn Mutter und Stiefvater sich zur Verfügung stellten", erklärt er.

In Norwegen dürfen Eltern Aussagen in Verfahren, die ihre Kinder betreffen, verweigern. Dennoch werden Haakon und Mette-Marit in der Beweisaufnahme regelmäßig erwähnt. Beide Ex-Partnerinnen von Marius, Nora Haukland und eine als Frogner-Frau bezeichnete Zeugin, schilderten Situationen, in denen das Paar im Umfeld von Auseinandersetzungen präsent gewesen sein soll. Eine mutmaßlich Geschädigte sagte aus, sie habe an jenem Abend Haakon persönlich gegrüßt; eine andere der angeklagten Taten soll nach einer Party im Keller von Skaugum stattgefunden haben. Zugleich hält die Staatsanwaltschaft eine Befragung der Royals bislang nicht für nötig. "Die Staatsanwaltschaft hat es als nicht notwendig bewertet. Ich bin überrascht", sagte der Anwalt von Juliane Snekkestad (30), Peter Grødem, bei TV 2.

Auch Marius hatte während seiner Aussage vor Gericht überraschend offen über das Verhalten seiner Mutter gesprochen. So sagte er, Mette-Marit habe ihn nach dem Gewaltausbruch am Telefon davor gewarnt, dass eine Festnahme bevorstehe. "Mama sagte: 'Geh duschen und zieh keine Kleidung an, die nach Alkohol riecht'", berichtete Marius. Er schilderte zudem, dass er zum Zeitpunkt des Anrufs viel Kokain konsumiert habe und normalerweise keine Anrufe annehme, wenn seine Mutter ihn in diesem Zustand erreichen wolle.

Imago Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen

Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016