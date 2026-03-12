Nach Aleks: So hat sich Vanessa Nwattus "Typ Mann" verändert

Vanessa Nwattu (26) hat nach der öffentlichen Fehde mit ihrem Ex Aleksandar Petrovic (35) die Reißleine gezogen und ist zunächst nach Thailand und anschließend nach Bali geflohen. Dort verbringt der Realitystar einige Wochen mit ihren Freundinnen unter der Sonne, genießt kleinere Flirts mit den lokalen Leuten und tankt Energie fernab von jeglichem Drama. Auf Instagram wurde Vanessa nun von einem Fan gefragt, ob sich nach der furchtbaren Trennung von Aleks ihr Typ Mann verändert hätte. Die Influencerin nahm sich Zeit für eine ausführliche Antwort und betonte dabei, dass Optik für sie nicht das Entscheidende sei.

"Es gibt so viele wunderschöne Menschen auf der Welt. Mich überzeugt und genau das macht es nicht besonders, jemanden nach der Optik auszusuchen, und ihr wisst ja auch, ich habe da noch keinen festen 'Typ Mann'", erklärte Vanessa. Für sie zähle vor allem echte Verbindung, ein gutes Herz und eine reine Seele. "Ich bin ein Mensch, der sehr intensiv liebt. Wenn ich liebe, dann zu 100 Prozent. Deshalb ist mir wichtig, dass mein Partner keine Belastung ist, sondern eine Bereicherung", schrieb die 26-Jährige weiter. Sie wünsche sich jemanden, der sie noch mehr strahlen lasse und bei dem sie sich komplett wie sie selbst fühlen könne. "Ich bin ein Lovergirl und deshalb brauche ich auch einen Loverboy. Jemand, der genauso sehr in mich verliebt ist, wie ich in ihn", führte sie aus. Besonders wichtig sei ihr emotionale Sicherheit in einer Beziehung, ohne diese wolle sie gar keine eingehen.

Vanessa und Aleksandar waren nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Temptation Island VIP getrennte Wege gegangen. In den Monaten danach folgten gegenseitige Vorwürfe und emotionale Auseinandersetzungen zwischen den beiden Realitystars. Während ihres Thailand-Urlaubs, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Brenda Brinkmann verbrachte, hatte Vanessa bereits verkündet, dass sie sich "geheilt" fühle. Sie habe dort gemerkt, dass sie unfassbar viel Liebe und Lebensfreude in sich habe und das auch ausstrahle. Nun scheint die Influencerin bereit zu sein, diese positive Energie in eine neue Beziehung einzubringen und genau zu wissen, was sie sich von einem zukünftigen Partner wünscht.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Instagram / vanessa.nwa Brenda Brinkmann und Vanessa Nwattu, Februar 2026