"Realitycheck": Leyla Heiter weint nach geplatzter Beauty-OP

Leyla Heiter (29) hat sich in einem emotionalen Video aus einem Krankenhausbett bei ihren Followern gemeldet. Die Influencerin zeigte sich in einem Patientenkittel und berichtet sichtlich aufgewühlt von einem geplanten Beauty-Eingriff, der nach nur fünf Minuten abgebrochen werden musste. "Machen wir mal einen kurzen Realitycheck. Ich war heute in einer Klinik, weil ich eigentlich eine OP hatte, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ja, es wäre ein Beauty-Eingriff gewesen", erklärt sie auf Instagram. Der Grund für den Abbruch war ein medizinischer Notfall: Magenflüssigkeit war in ihre Lunge gelaufen. Ihre Lunge musste daraufhin abgepumpt werden, und die Influencerin befindet sich nun zur Überwachung stationär in der Klinik, da noch etwas Flüssigkeit in der Lunge vorhanden ist.

Leyla spricht in dem Video von extremen Schmerzen und davon, dass es ihr körperlich in der vergangenen Zeit immer wieder schlecht ging. "Was ist gerade eigentlich mit meinem Körper so los, dass es mir ständig so schlecht geht?", fragt sie sich sichtlich verzweifelt, während sie sich Tränen aus dem Gesicht wischt. Die 29-Jährige beschreibt ihre aktuelle Lebensphase als besonders schwierig und belastend. Sie berichtet von zahlreichen Rückschlägen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch bei Projekten, in die sie viel Geld investiert habe und die nicht wie erhofft verlaufen seien. "Keine Ahnung, woran das liegt, aber das war einfach gerade so eine Phase. Die ist einfach richtig anstrengend", gesteht Leyla.

Hoffnung gibt der Influencerin ein anstehendes Retreat, auf das sie sich bereits seit zwei Wochen freut und für das ihr Koffer bereits gepackt ist. "Meine Seele hat einfach richtig danach gerufen", erklärt sie und betont, dass sie hofft, dass es ihr dort endlich wieder besser gehen wird. Erst vor wenigen Tagen musste Leyla einen weiteren Schock verkraften: Während eines Aufenthalts in London wurde ihre Mutter am Borough Market von einem Auto angefahren. Der Fahrer ergriff nach dem Zusammenstoß einfach die Flucht. "Meine Mutter wurde einfach von einem Auto angefahren. Mitten da, wo der Borough Market ist. Und dieses Auto ist einfach weitergefahren, obwohl sogar sein Spiegel eingeklappt ist, weil er sie so gerammt hat", berichtete die TV-Bekanntheit auf Social Media. Zum Glück kam ihre Mutter mit leichten Schulterschmerzen davon, doch der Schrecken steckte der Influencerin sichtlich in den Knochen.

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026

