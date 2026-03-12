Serkan Yavuz' Schwester Serap freut sich über seinen Wandel

Serkan Yavuz (32) widmet sich in seinem Podcast "UnREAL" vielen privaten Themen – darunter auch seiner Persönlichkeitsentwicklung. In der aktuellen Folge begrüßt der Realitystar einen Familiengast, der seine Erfolge bestätigen kann: seine Schwester Serap. Die beiden Geschwister nähern sich nach einer anderthalbjährigen Funkstille wieder an. "Ich finde es halt echt schön, dass du jetzt auch in Therapie gehst und eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachst. Man merkt auch, dass du ein komplett anderer Mensch bist", lobt sie die Verwandlung ihres Bruders.

Serkan und Serap sprechen darüber, wie und warum ihr Kontakt abbrach – unter anderem, weil Serkan kein Verständnis für eine damalige Situation seiner Schwester hatte. Heute hat sich das geändert. Serkan merkt an, dass er sich durch Therapie und Co. deutlich "freier" fühlt. "Und klar, manchmal habe ich auch Phasen, wo es mir nicht gut geht, wo ich immer noch versuche, es mit mir selbst auszumachen, wo ich dann merke, okay, es geht nicht alleine und dann öffne ich mich wieder. Aber früher war es ja nur so, dass ich es in mich hineingefressen habe, was mich auch kaputt gemacht hat", schildert er.

Auslöser für Serkans Weg zur Selbstfindung war sein Ehe-Aus mit Ex Samira Yavuz (32). Vor rund einem Jahr kam heraus, dass er die Dschungelcamp-Kandidatin mehrfach betrogen hatte. Daraufhin folgte die Trennung und eine öffentliche Schlammschlacht. Mittlerweile haben die beiden jedoch scheinbar ihren Frieden miteinander geschlossen – erst kürzlich äußerte sich Samira auf Instagram versöhnlich über ihr aktuelles Verhältnis zu Serkan.

Anzeige Anzeige

Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025