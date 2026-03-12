Knossi trifft Adam Sandler: Eiskalte Abfuhr in Beverly Hills

Knossi (39) erlebte in Beverly Hills einen Moment, den er wohl nie vergessen wird. Der Moderator lief dort plötzlich neben Hollywood-Star Adam Sandler (59) und fasste sich ein Herz, um den Schauspieler anzusprechen. "Ey Mr. Sandler", sagte Knossi und wollte nach einem Foto fragen. Doch statt eines freundlichen Lächelns oder eines kurzen Fan-Moments folgte eine eiskalte Abfuhr. "Shut the fuck up", soll Adam zu ihm gesagt haben, was übersetzt so viel bedeutet wie "Halt die verdammte Klappe". Von der Reaktion des Comedians war der Entertainer sichtlich enttäuscht, wie er laut Bild in einem Interview mit Joko Winterscheidt (47) erzählte.

Knossi versuchte, die Situation zu erklären und meinte, Adam habe wohl einfach einen schlechten Tag gehabt. Trotzdem sitzt die Ernüchterung tief. "Ich kann nie wieder einen Film schauen", lautet sein bitteres Fazit über die Begegnung. Wer über Jahre hinweg Filme eines Schauspielers sieht und damit Emotionen verbindet, für den fühlt sich so eine Reaktion im echten Leben ganz anders an, als man es sich vorgestellt hat, erklärte der Twitch-Star weiter. Die wenigen Sekunden, die ein Star im Leben eines Fans auftauche, könnten unvergesslich sein – im Guten wie im Schlechten.

Die Erfahrung hat Knossi nach eigenen Angaben geprägt, besonders im Umgang mit seinen eigenen Fans. Er kennt selbst dieses Funkeln in den Augen, wenn man jemanden trifft, den man bewundert, und er sei auch selbst Fan. Deshalb versucht er, es anders zu machen und nimmt sich Zeit für Fotos, selbst wenn der Tag lang war oder Stress herrscht. Adam Sandler zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Comedy-Schauspielern und ist aus Filmen wie "Kindsköpfe" oder "50 erste Dates" bekannt. In seiner Karriere sammelte der 59-Jährige allerdings bereits zwölf Goldene Himbeeren, einen Preis, der auch als "Anti-Oscar" bezeichnet wird. Viele seiner Werke gehören zu den Filmen, die Zuschauer besonders schlecht bewerten.

Collage: Imago, Netflix Collage: Knossi und Adam Sandler

Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

Getty Images Adam Sandler bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York