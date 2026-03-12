Neue Liebe nach Katie Price: JJ Slater ist frisch verliebt

JJ Slater hat nach der Trennung von Katie Price (47) offenbar wieder die Liebe gefunden. Der Realitystar verbringt derzeit viel Zeit mit der Kosmetikerin Rachel Alexandra und genießt gemeinsame Dates in Florida. Wie ein Insider gegenüber der Sun On Sunday bestätigt, sollen sich die beiden in den vergangenen Wochen nähergekommen sein und verstehen sich prächtig. "JJ befindet sich in der Anfangsphase einer neuen Romanze mit Rachel. Die beiden verstehen sich wirklich gut und verbringen immer mehr Zeit miteinander", verrät die Quelle. Es sei schön zu sehen, dass JJ nach dem Liebes-Aus mit Katie wieder lächelt und offenbar wieder in guter Verfassung ist.

Die Trennung von Katie, die im Januar nach monatelangen Spekulationen offiziell wurde, liegt noch nicht lange zurück. Die beiden waren zwei Jahre lang ein Paar gewesen und hatten sich kennengelernt, nachdem JJ an der Datingshow "Married At First Sight UK" teilgenommen hatte. Nur eine Woche nach dem Ende der Beziehung mit JJ verkündete Katie überraschend ihre Verlobung mit dem Geschäftsmann Lee Andrews, den sie online kennengelernt hatte. Von der Verlobung erfuhr JJ durch Nachrichten auf Social Media. "Ich las die Glückwünsche von Leuten zufällig auf Instagram", erzählte er der Sun On Sunday. Zwei Tage nach der Verlobung heirateten Katie und Lee in Dubai.

JJ hatte die Zeit nach der Trennung sichtlich mitgenommen. In dem Interview erklärte er, dass es nicht leicht gewesen sei, die Nachrichten über Katies blitzschnelle Verlobung zu verarbeiten. "Wenn du dich vor zehn Tagen von jemandem getrennt hast und diese Person dann verlobt ist, gehen einem viele Dinge durch den Kopf", sagte er damals. Ob aus der frischen Romanze mit Rachel mehr wird, bleibt abzuwarten. Der Insider betont jedoch: "Die Zeit wird zeigen, was passiert, aber er scheint an einem guten Ort zu sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige