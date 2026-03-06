Darum verschiebt sich Marisa Burgers "Rosenheim Cops"-Exit

Bald ist Schluss mit neuen Fällen für Die Rosenheim Cops – zumindest vorerst. Die aktuelle, mittlerweile 25. Staffel der beliebten Krimiserie läuft noch bis zum 24. März 2026 auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstagabend. Danach müssen sich die Fans der Serie bis zum Herbst gedulden, denn zunächst werden nur Wiederholungen ausgestrahlt. Erst im Herbst 2026 starten dann die brandneuen Folgen der nächsten Staffel – und diese haben es in sich: Mit dabei ist die lang erwartete Abschiedsfolge von Kultsekretärin Frau Stockl, gespielt von Marisa Burger (52). Das bestätigte die Produktion, die in der Altstadt Rosenheims, im Chiemgau sowie in der Bavaria Filmstadt dreht, laut der Abendzeitung München. Der charakteristische Spruch der taffen Bürofee "Es gabat a Leich'" hallt also noch bis Ende des Jahres nach.

Ein Grund für die Änderung könnten die Olympischen Winterspiele sein, die den Sendeplan durcheinandergebracht haben. Es ist nach wie vor unklar, wann genau Marisas Abschiedsfolge läuft. Bevor es zum großen Finale für die beliebte Figur kommt, wird Frau Stockl allerdings selbst zur Zielscheibe eines Verbrechens. In der Episode "Jagd auf Stockl", die am 10. März ausgestrahlt wird, lernt die Sekretärin auf einer Party einen charmanten Australier namens Tom kennen. Was sie nicht ahnt: Bei ihm handelt es sich um den Headhunter Thomas Ritter, der nicht nur in einen Mordfall verwickelt ist, sondern sie auch abwerben will. Während die Kommissare Sven Hansen (gespielt von Igor Jeftić) und Kilian Kaya (gespielt von Baran Hêvî) den Tod des Ingenieurs Konrad Metz untersuchen, gerät Stockl unbemerkt ins Visier des mysteriösen Australiers.

Doch nicht nur Frau Stockl bekommt eine eigene Story. Auch andere beliebte Nebenfiguren der Serie erhalten in den kommenden Episoden mehr Raum: Polizeihauptmeister Michi Mohr, den Max Müller (60) nun bereits seit 2002 verkörpert, findet nicht nur eine Leiche im Gasthaus, sondern hat auch private Sorgen – er sucht eine neue Partylocation und vermisst seine gravierte Kegelkugel. Christin Lange (gespielt von Sarah Thonig, 34) muss wiederum ein kniffliges Rätsel lösen, um den Treffpunkt für ihr Blind Date herauszufinden. Und auch Anton Stadler, den Dieter Fischer (54) seit 2011 spielt, aus Passau kehrt zurück und unterstützt die Rosenheimer Kollegen bei den Ermittlungen in einem Mordfall. Bereits in der Episode "Jagd auf Stockl" verdichten sich die Anzeichen, dass Australien eine wichtige Rolle in Stockls Zukunft spielen könnte.

IMAGO / imagebroker Marisa Burger, Schauspielerin

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

ZDF "Die Rosenheim-Cops"