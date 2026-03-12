Lockt dieser "Doctor's Diary"-Star etwa Frau Stockl weg?

Marisa Burger (52), die sich seit 2002 als Frau Stockl an der Seite von Michi Mohr (Max Müller, 61) in die Herzen von Heimatkrimi-Fans spielt, steht vor ihrem Abschied von Die Rosenheim Cops – und in der neuesten Episode könnte sich die Art ihres Ausstiegs abzeichnen. Das ZDF bestätigte bereits, dass die Jubiläumsstaffel nur die vorletzte für die beliebte Sekretärin sein wird. In der aktuellen Folge "Jagd auf Stockl" taucht nun ein geheimnisvoller Tänzer auf, der ihr einen unbeschwerten Abend beschert. Der charmante Fremde namens Thomas Ritter entpuppt sich allerdings nicht nur als Tatverdächtiger, sondern auch als Headhunter, der im Auftrag eines Tourismusunternehmens angereist ist. Verkörpert wird die Rolle von Kai Schumann (49), bekannt aus der Serie "Doctor's Diary".

Die Mission des Headhunters ist klar: Er soll Frau Stockl für einen Job in Australien gewinnen. Zur Vorgeschichte: In ihrem letzten Urlaub reiste die Rosenheimerin ins Outback und brillierte dort spontan als Organisatorin einer Reisegruppe – mit so viel Talent, dass das Unternehmen ihr später ein Jobangebot schickte. Zwar weist Frau Stockl sowohl das Jobangebot als auch schließlich ihren Verehrer zurück, doch die Tatsache, dass sie als gefragte Arbeitskraft umworben wird, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Serienmacher ihr ein sonniges Ende in Australien bereiten wollen. Gleichzeitig übernimmt Frau Lange, gespielt von Sarah Thonig (34), bereits ihren Platz am Schreibtisch und schlägt sich dort erstaunlich souverän.

Dass Frau Lange langfristig die Nachfolge antreten wird, gilt laut kino.de als gesetzt. Die Zuschauenden werden so behutsam an die neue Konstellation gewöhnt, während das Ende als Teil der Serie, die zuletzt mit den neuen Kommissaren Julia Beck (Michaela Weingartner, 35) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) aufwartete, für Frau Stockl näher rückt. Wie genau der Abschied der aufgeweckten Sekretärin letztendlich aussehen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten. Die Folge "Jagd auf Stockl" lief bereits im ZDF und ist in der ZDFmediathek verfügbar. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Frau Stockl tatsächlich ihre Koffer packt und sich auf den Weg nach Australien macht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / imagebroker Marisa Burger, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Wigglesworth,Michael / ActionPress Kai Schumann bei "Lafer, Lichter, Lecker"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Thonig bei den Bambi Awards 2024 in München