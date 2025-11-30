Gewusst? "Rosenheim Cops"-Marisa Burger hat sich umbenannt

Marisa Burger (52) ist jedem Rosenheim Cops-Fan ein Begriff. Doch mit bürgerlichem Namen heißt die Schauspielerin gar nicht Marisa, wie sie laut AZ bei einem Live-Auftritt verriet: "Eigentlich heiße ich Maria Theresia, aber in Bayern gibt es die Kurzform Maresa. Mir hat diese Namensvariante nie gefallen. Und so machte ich später aus dem 'e' in der Mitte ein 'i'." Man könnte vermuten, dass die Änderung zu Beginn ihrer Film- und Fernsehkarriere stattfand, doch die Idee kam ihr schon im Internat. "Marisa fand ich viel mondäner", berichtete die TV-Bekanntheit.

"Rosenheim-Cops"-Fans müssen sich bald an einen ganz anderen Namen gewöhnen. Marisa verlässt die Serie noch in der laufenden Staffel. Wie das ZDF berichtet, steht ihre Nachfolgerin auch schon fest. Sarah Thonig (33) wird zur neuen Sekretärin befördert. Bislang arbeitet ihre Serienrolle Christin Lange am Empfang. "Es ist ein neuer Schritt, ein neues Stockwerk, aber ich kenne diese Menschen, die diese Serie machen – und das ist das Schönste, mit Menschen zu arbeiten, die man sehr schätzt und mag", freute sie sich im Interview mit dem Sender.

Wann genau Marisas letzte Folge ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt machten sich Fans Sorgen, dass ihre Figur Miriam Stockl den Serientod sterben würde. Doch gegenüber AZ stellte die Darstellerin klar, dass ihr dieses Schicksal nicht droht. "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat", teaserte die 52-Jährige an.

Imago Marisa Burger, Schauspielerin

ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

IMAGO / Manfred Segerer Marisa Burger im Juli 2025

