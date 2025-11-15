Nach "Rosenheim Cops"-Aus: Marisa Burger sichert Hauptrolle

Marisa Burger (52) verabschiedet sich nach 25 erfolgreichen Staffeln von ihrer Rolle als Polizeisekretärin Miriam Stockl in der ZDF-Serie Die Rosenheim Cops. Die Schauspielerin bestätigte ihren Ausstieg während der Veranstaltungsreihe "AZ-Sofa" in München und verkündete zugleich eine spannende Neuigkeit: Sie kehrt zurück zu ihrer großen Leidenschaft, dem Theater. Ab Februar 2026 wird sie in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" auf Bühnen in Berlin und Hamburg zu sehen sein. Ihre Hauptrolle teilt sie sich mit Jan Sosniok (57), und die Premiere ist für den 27. Februar 2026 im Winterhuder Fährhaus in Hamburg geplant. Bis April folgt eine regelmäßige Aufführungszeit, die sie erneut ins Rampenlicht katapultieren wird.

Der Entschluss, sich von der Serie zu verabschieden, fiel Marisa nicht leicht. Wie sie verriet, hat sie diese Entscheidung lange mit ihrem Ehemann besprochen, bevor sie den Schritt wagte, ihre langjährige Rolle aufzugeben. Die Sicherheit, die eine durchgehende TV-Rolle bietet, spielte dabei eine große Rolle. Doch die Chance, ihre kreative Seite in neuen Projekten auszuleben, überwog schließlich. Trotz aller Bedenken und Zukunftssorgen konnte sich die Schauspielerin schnell auf eine neue Aufgabe freuen. Die Proben für ihre neue Aufgabe beginnen bald in Berlin und markieren den nächsten Schritt ihrer beeindruckenden Karriere.

Abseits ihrer Schauspielarbeit engagiert sich Marisa regelmäßig für kulturelle Initiativen. So sitzt sie in der Jury der Biennale Bavaria International und bewertet dort Filme in der Kategorie Spielfilm. Die gebürtige Altöttingerin genießt anerkennendes Lob für ihre leidenschaftliche Hingabe und ihren Beitrag zur Kulturszene. Privat ist sie bekannt für ihre Bodenständigkeit und spricht oft mit Wärme über ihre Familie, die sie bei ihren Entscheidungen stets unterstützt. Mit ihrem kommenden Theaterengagement setzt sie nun zweifellos ein weiteres Highlight in ihrer künstlerischen Laufbahn.

Marisa Burger bei der Premiere des Films "Weihnachtsmänner" in München

IMAGO / Lindenthaler Marisa Burger, Schauspielerin

IMAGO / imagebroker Marisa Burger, Schauspielerin

