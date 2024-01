Sextape-Skandal: Stephen Bear kommt frühzeitig aus Knast!

Hat Stephen Bear (33) aus seinen Fehlern gelernt? Im Jahr 2020 hatte der britische Realitystar seine damalige Freundin Georgia Harrison beim Sex gefilmt und das Video gegen ihren Willen im Netz veröffentlicht. Für sein Vergehen sitzt der einstige UK-Ex on the Beach-Teilnehmer aktuell hinter Gittern. Doch nun heißt es plötzlich: Stephen soll schon in wenigen Tagen aus dem Gefängnis entlassen werden!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber The Sun: "Stephen hat seine Zeit abgesessen – und er wird in den nächsten Wochen aus dem Gefängnis entlassen." Das soll angeblich noch vor seinem Geburtstag am 20. Januar passieren. Außerdem habe sich der ehemalige Celebrity Big Brother-Gewinner verändert. "Wenn er rauskommt, wird er sich nicht wieder in den sozialen Medien tummeln oder direkt in den nächsten Nachtclub gehen. Er sagt, er will einfach nur zurück nach East London zu seiner Familie", berichtet der Informant.

Im August hieß es, dass sich Stephen nach dem Absitzen seiner 21-monatigen Haftstrafe, die nun auf die Hälfte verkürzt wurde, der Musik widmen möchte. Der 33-Jährige soll sich im Gefängnis einer Gruppe angeschlossen haben, die sich "die Blutbande" nennt. Er plane laut einer Quelle, gemeinsame Songs und sogar ein ganzes Album zu veröffentlichen.



MEGA Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Getty Images Stephen Bear vor seiner Gerichtsverhandlung im März 2023

Twitter / @stephen__bear Stephen Bear, Realitystar

