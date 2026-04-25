Ed Sheeran & Martin Garrix: Zwölf Jahre alter Song enthüllt

Zwölf Jahre nach ihrer ersten gemeinsamen Studio-Session bringen Ed Sheeran (35), der als wahrer Familienmensch gilt, und der niederländische DJ Martin Garrix (29) endlich ihre Zusammenarbeit an die Öffentlichkeit. Die beiden Musikstars haben die neue Single "Repeat It" angekündigt, die schon bald erscheinen soll. Laut Insidern, die von der britischen Zeitung The Sun zitiert werden, war es ein langer Weg bis zur Veröffentlichung: "'Repeat It' hat zwölf Jahre gebraucht, um offiziell das Licht der Welt zu erblicken – aber endlich kommt Eds und Martins Kollaboration heraus." Der Song hat dabei eine bewegte Geschichte hinter sich. Bereits 2014 trafen sich die beiden Künstler erstmals im Studio, und Martin präsentierte den Track im darauffolgenden Sommer live beim Ultra Music Festival in Miami.

Damals trug der Song noch den Titel "Rewind, Repeat It" – für die offizielle Veröffentlichung wurde er leicht überarbeitet und auf schlicht "Repeat It" verkürzt. Laut den Insidern wurde er "etwas überarbeitet im Vergleich zur Version, die 2015 bei Ultra gespielt wurde, um ihn radiofreundlicher zu machen." Dem Charakter nach bleibt er typisch Ed: "Lyrisch ist es ein klassischer Ed-Liebessong, unterlegt mit einem Dance-Beat." Tatsächlich hatte Ed als erfolgreicher Unternehmer schon vor über einem Jahrzehnt auf Instagram angekündigt: "Habe gerade meinen allerersten EDM-Song mit Martin Garrix fertiggestellt – eine tolle Erfahrung, ich freue mich darauf, dass ihr ihn alle hören werdet."

Ed befindet sich derzeit in einer kurzen Pause seiner Loop World Tour. Sein zuletzt veröffentlichtes Album "Play" schoss im September direkt auf Platz eins der Charts. Privat ist der Sänger mit Cherry Seaborn (33) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Im Podcast "Friends Keep Secrets" gab Ed Entwarnung hinsichtlich der instabilen Gesundheitslage seiner Frau. Cherry wurde 2022 während der Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter Jupiter mit Krebs diagnostiziert. Heute gehe es ihr gut: "Zum Glück ist alles völlig in Ordnung", resümierte der 35-Jährige. Martin, der 1996 geboren wurde und mit bürgerlichem Namen Martijn Garritsen heißt, zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten DJs der Welt und wurde sogar mehrfach zum besten DJ der Welt gewählt.

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Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

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Isaac Brekken/Getty Images for CBS Radio Inc. DJ Martin Garrix in Las Vegas

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Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018