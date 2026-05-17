Dokus über Madonna, Ed Sheeran und Co. bald auf Netflix?

Netflix rüstet in der Musikwelt mächtig auf: Der Streamingdienst hat sich mit einem Mega-Deal die Zusammenarbeit mit Warner Music gesichert – und damit die Geschichten einiger der größten Stars überhaupt. So sollen unter anderem Ed Sheeran (35), Madonna (67) und Dua Lipa (30) die Hauptrollen in aufwendig produzierten Musikdokumentationen spielen. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, handelt es sich um ein mehrjähriges Abkommen, das es in der Form noch nie gegeben habe. Durch den Deal erhält Netflix Zugang zum kompletten Warner-Katalog – dazu gehören Legenden wie David Bowie (†69), Cher (79) und Aretha Franklin (†76) sowie aktuelle Künstler wie Coldplay und Charli XCX (33).

Eine Quelle erklärte The Sun: "Disney+ landete mit seiner Taylor-Swift-Serie einen Volltreffer, und das löste diesen Ansturm auf ausführliche Dokumentationen über hochkarätige Stars aus." Laut der Quelle sollen die Produktionen keine kritischen Enthüllungsformate sein, sondern künstlerisch abgesegnete Einblicke in das Leben der Stars: "Diese Projekte werden stark von den Künstlern selbst mitgestaltet und beinhalten intime Behind-the-scenes-Momente, Tournee-Zugang, Comeback-Storys und bisher unveröffentlichtes Archivmaterial." Wann die ersten Dokumentationen konkret an den Start gehen sollen, ist bislang noch nicht bekannt.

Den Anfang auf der Plattform macht derweil Kylie Minogue (57), deren dreiteilige Doku-Serie "Kylie" bereits ab dem 20. Mai bei Netflix zu sehen sein soll. Die Serie verspricht laut dem Streamingdienst erstmalige und umfassende Einblicke in das Leben und die Karriere der australischen Popikone – darunter auch persönliche Beziehungen, die immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit standen. Kylie kämpfte im Jahr 2005 gegen Brustkrebs und sprach darüber in einem Trailer zur Doku offen und emotional.

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Instagram / madonna Madonna in Marokko, Dezember 2025

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Instagram / teddysphotos Ed Sheeran präsentiert seinen Buzzcut

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Getty Images Kylie Minogue bei der Met Gala 2024 im Metropolitan Museum of Art in New York