Ed Sheeran enthüllt: Warum er sich noch ein Mädchen wünscht

Ed Sheeran (35) gehört zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation, doch fernab der Bühne ist er vor allem eines: ein vollkommen in seine Vaterrolle verliebter Familienmensch. Zwei Töchter hat der 35-jährige Brite gemeinsam mit seiner Frau Cherry Seaborn (33), Lyra und Jupiter – und nun sorgt er mit einer überraschend ehrlichen Aussage über möglichen Familienzuwachs für Aufsehen. Im Podcast "Friends Keep Secrets" wurde Ed gefragt, ob er sich nach zwei Mädchen vielleicht doch einen Sohn wünsche. Statt einer klaren Antwort kam ein nachdenkliches Zögern und dann: "Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich würde vielleicht lieber noch ein Mädchen haben."

Cherry und Ed hüteten ihre Familie von Anfang an wie einen kostbaren Schatz, fern von Scheinwerfern und Social-Media-Neugierde. Die Entscheidung, keine Fotos der Kinder zu veröffentlichen, ist dabei kein Marketingkalkül, sondern eine aus tiefster Überzeugung getroffene Haltung. "Ich bin sehr, sehr zurückhaltend", betonte Ed im Louis Theroux-Podcast – und meinte damit nicht Schüchternheit, sondern bewussten Schutz. Gleichzeitig gab er in Interviews offen zu, dass das Familienleben mit zwei kleinen Kindern keineswegs nur aus Idylle besteht: "Jeder mit zwei kleinen Kindern weiß, wie sehr sich eine Partnerschaft verändert. Es kann stressig sein, und man hat große Auseinandersetzungen", sagte er gegenüber The Sun. Auf ihrem Anwesen in Suffolk hat das Paar bewusst Rückzugsorte geschaffen, darunter ein Heimkino und einen eigenen Pub, um trotz Weltruhm ein Stück gewöhnliches Familienleben zu bewahren.

Die Bindung zu seinen Töchtern, die vor allem Eds neuen, noch unveröffentlichten Songs zu hören bekommen, hat Ed auf besondere Weise verewigt. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach der "Photograph"-Sänger im April vergangenen Jahres mit Moderatorin Alex Cooper (31) über seine zahlreichen Tattoos, die seinen Körper bedecken. "Ich habe die Fußabdrücke meiner Kinder in der Woche tätowiert bekommen, in der sie geboren wurden, also mag ich das ziemlich, weil sie winzig sind und sie offensichtlich jetzt viel größer sind", erzählte er. Seine Beine hätten sich mittlerweile zu einem Zeichenbuch seiner Kinder entwickelt. "Meine Tochter hat gerade ein kleines Kaninchen für mein Bein gemacht, und man kann das Datum dazuschreiben. Es ist ziemlich schön, das zu sehen", schwärmte der stolze Papa.

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Imago Ed Sheeran beim Jingle Ball 2025 in New York

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Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

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Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017