Jax Taylor packt aus: So kämpft er gegen seine Sucht

Jax Taylor (46) hat sich offen über seinen Kampf gegen die Sucht geäußert. TMZ traf den Realitystar am Mittwoch am Flughafen LAX in Los Angeles und fragte ihn nach seinem persönlichen Stand. Dabei ließ Jax tief blicken: Er sei mittlerweile seit rund eineinhalb Jahren nüchtern – doch einfach sei dieser Weg ganz und gar nicht gewesen. "Ich brauchte viel Hilfe", sagte er gegenüber TMZ. "Und ich brauche immer noch Hilfe. Sucht ist eine wirklich ernste Sache. Mentale Gesundheit, die mentale Gesundheit von Männern, ist wirklich ein großes Thema – und es ist ständige Arbeit." Das wichtigste Werkzeug auf seinem Weg sei dabei Therapie – und davon viel.

Was die Co-Elternschaft mit seiner Noch-Ehefrau Brittany Cartwright (37) betrifft, gibt Jax zu, dass es anfangs "ein bisschen schwierig" gewesen sei. Inzwischen bewege man sich aber auf einen besseren Platz zu. Sein Hauptfokus liege klar auf der eigenen Stabilität – vor allem für seinen fünfjährigen Sohn Cruz. Auf die Frage, was er zu dem aktuellen Skandal rund um die Sendung "Summer House" zu sagen habe, den Fans bereits mit dem berühmten "Scandoval" rund um Tom Sandoval und Ariana Madix (40) verglichen, hielt sich Jax bedeckt. Er sei wohl der Letzte, von dem man in solchen Angelegenheiten Rat einholen sollte, gab er zu verstehen.

Jax Taylor wurde einem breiten Publikum durch die Reality-Show "Vanderpump Rules" bekannt, in der er viele Jahre lang eine zentrale Rolle spielte. Privat lief es für den gebürtigen Michigander zuletzt weniger rund: Er und Brittany Cartwright, die 2019 geheiratet hatten, gaben Anfang 2024 ihre Trennung bekannt. Ihr Sohn Cruz kam 2021 zur Welt. Jax betonte gegenüber TMZ, dass er hofft, mit seiner Geschichte anderen Menschen Mut zu machen, sich ebenfalls Hilfe zu suchen – für ihn wäre das "ein riesiger Gewinn".

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Getty Images Jax Taylor im Oktober 2024

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Instagram / https://www.instagram.com/mrjaxtaylor/?hl=de Jax Taylor und sein Sohn Cruz im Juli 2024

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019