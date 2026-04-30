Jason Kelce überrascht mit seinem deutlichen Gewichtsverlust

Jason Kelce (38) sorgte Ende April für Aufsehen, als der frühere NFL-Star vor einem Waffle House im US-amerikanischen Pell City, Alabama, für Fotos posierte – und dabei deutlich schlanker wirkte als zu seinen aktiven Footballzeiten. Fans und Schaulustige bestaunten seine sichtlich veränderte Figur. Die Mutter eines Mitarbeiters des Diners teilte die Bilder und schrieb laut US Weekly begeistert: "Nicht zu fassen, dass Jason Kelce sich die Zeit nimmt, um mit meinem Sohn Chandler Johnson beim Waffle House in Pell City für ein paar Fotos zu posieren!" Jason war an diesem Wochenende in Alabama, weil er beim NASCAR-Rennen auf dem Talladega Superspeedway als Mitglied der Boxencrew für den 20-jährigen Fahrer Corey Day auftrat – und mit ihm am Ende sogar gewann.

Schon seit seinem Rücktritt aus der NFL im März 2024 nach 13 Saisons bei den Philadelphia Eagles arbeitet der Sportler aktiv an seiner Figur. Gegenüber dem Newsportal verriet er zuletzt, dass er während seiner aktiven Karriere rund 130 Kilogramm wog und inzwischen auf rund 122 Kilogramm abgenommen habe. Sein Ziel liegt dabei zwischen 120 und 113 Kilogramm: "Ich möchte nicht wirklich unter 113 Kilogramm gehen. Mal sehen, wo es hingeht", so Jason. Bereits im Juni 2024 hatte er dem Magazin GQ erklärt, wie sich die verlorenen Kilos auf seinen Körper auswirken: "Mein Rücken fühlt sich schon besser an. Meine Knie fühlen sich schon besser an." Die Motivation dahinter ist auch familiärer Natur – er möchte fitter sein, um mit seinen Töchtern spielen zu können.

Jason und seine Ehefrau Kylie Kelce (34) sind Eltern von vier gemeinsamen Töchtern: Wyatt, Ellie, Bennett und dem jüngsten Kind Finn. Neben seiner Vaterrolle hat Jason nach seinem Karriereende auch beruflich neu Fahrt aufgenommen. Er unterzeichnete einen Dreijahresvertrag mit ESPN, wo er seit September 2024 als Co-Moderator beim "Monday Night Countdown" zu sehen ist.

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Getty Images Jason Kelce im September 2024

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Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern