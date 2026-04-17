Rauswurf bei "The 50": Hat Maurice Dziwak C-Bas verziehen?

Bei The 50 eskalierte kurz vor dem großen Finale der Streit zwischen Maurice Dziwak (27) und Mitstreiter C-Bas (40) – und der Zoff endete sogar mit einem Rauswurf! In der Show musste C-Bas eine knallharte Entscheidung treffen und gleich vier Kandidaten nach Hause schicken, um die stark geschrumpfte Gewinnsumme wieder zu erhöhen. Unter den Betroffenen war auch Maurice, der sich von dem Realitystar zutiefst verletzt fühlte und seine Wut vor laufenden Kameras deutlich zeigte. Gegenüber Promiflash verriet C-Bas nun, wie es nach dem TV-Eklat zwischen den beiden weiterging – und ob Maurice ihm seinen Exit-Move inzwischen verziehen hat.

Im Promiflash-Interview erinnert sich C-Bas an die hitzige Situation in der Show und schildert, wie es nach den Dreharbeiten zu einer Versöhnung kam. Er erzählt, dass er und Maurice sich beim Forsthaus Rampensau-Wiedersehen wiedergesehen hätten und dort überraschend viel Zeit miteinander verbracht hätten. "Ja, wir haben uns beim Forsthaus-Wiedersehen getroffen und haben da den ganzen Abend zusammen verbracht und gesprochen. Da war auch alles wieder gut", berichtet der TV-Star. Er blickt zugleich auf die Eskalation zurück: "Ich glaube, er hat auch eingesehen, dass es ein bisschen too much war, denn er hatte sich ja am Abend zuvor mit Daniel im Gebüsch versteckt, um mich rauszuschmeißen, und mich dann im Nachhinein einen Heuchler genannt, weil ich diese Entscheidung getroffen habe – das fand ich irgendwo ein bisschen schwierig." Am Ende habe das persönliche Gespräch Wirkung gezeigt: "Wir haben uns ausgesprochen. Ich glaube, es ist alles cool."

Für den Sieg hatte es für C-Bas dann aber dennoch nicht gereicht. Im großen Finale musste er sich gegen Julia Römmelt (32) geschlagen geben, die sich am Ende den Triumph bei "The 50" schnappte. Die Influencerin setzte sich gegen 49 Mitstreiter durch und landete im entscheidenden Showdown ganz oben auf dem Treppchen. Im Promiflash-Interview zeigte sich C-Bas aber nicht verbittert über den Ausgang der Show: "Danach war ich einfach froh, von Anfang bis Ende dabei gewesen zu sein."

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Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "The 50" Staffel 3 im Cinedom Köln, 05.03.2026

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Getty Images C-Bas beim Photocall zu "The 50" Staffel 3 im Cinedom in Köln

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Amazon MGM Studios C-Bas' Promo-Foto für "The 50"