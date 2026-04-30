Schwere Zeit: Tobias Wolf holt therapeutische Unterstützung

Mit Tränen in den Augen und sichtlich mitgenommen hat sich Social-Media-Star Tobias Wolf (34) in einem emotionalen Video auf Instagram an seine Community gewandt. Dem Influencer stockt immer wieder die Sprache, als er erklärt, wie schwer es ihm gerade geht. Grund ist eine Autoimmunerkrankung, die dazu geführt hat, dass ihm innerhalb von nur drei Wochen sämtliche Haare am ganzen Körper ausgefallen sind – darunter auch Augenbrauen und Bart. Seine Frau Maren schminkt ihm die Augenbrauen aktuell nach. Gegenüber seiner Community gibt Tobi offen zu: "Die Situation könnte nicht beschissener sein für mich."

In dem Video erklärt Tobi, dass eine Autoimmunerkrankung hinter dem plötzlichen Haarverlust steckt. Die Veränderung seines Aussehens trifft ihn hart – auch, weil sein Job so eng mit seiner Person und seinem Look verbunden ist. "Ich arbeite als Influencer. Ich arbeite auf Social Media. Ich arbeite mit der Person, die ich bin und mit dem Aussehen, das ich mal war. Jetzt sehe ich plötzlich anders aus", sagt er in der Story. Besonders schwer fällt ihm, dass er sich im Spiegel kaum wiedererkennt: "Wenn man ehrlich ist, so wie ich aussehe: Ich sehe krank aus." Gleichzeitig macht er deutlich, dass er die Perspektive anderer versteht: "Ich verstehe voll und ganz Kommentare, die sagen: 'Tobi, es sind nur Haare.'" Trotzdem betont er, jede Situation sei individuell und nicht vergleichbar. Positiv stimmt ihn, dass er sich bereits Hilfe geholt hat: "Ich habe mir bereits therapeutische Unterstützung gesucht."

Dem Influencer ist es wichtig, dass ihm seine Gefühle nicht abgesprochen werden. "Es wird immer jemanden geben, der etwas Schlimmeres hat. Ich will nicht, dass mir jemand das, was mich bedrückt, mir abspricht", stellt er klar. Tobi betont, dass er sich seiner privilegierten Position bewusst ist, die emotionale Belastung aber dennoch real sei. Gleichzeitig macht der Netzstar deutlich, wie viel Halt ihm sein Umfeld gibt – besonders Maren, die ihn nicht nur im Alltag unterstützt, sondern ihm auch hilft, sich mit seinem veränderten Aussehen wohler zu fühlen. Gemeinsam teilt das Paar ohnehin viele Einblicke in sein Familienleben mit seinem Kind im Netz. Nun lässt Tobi seine Follower auch an dieser sehr verletzlichen Phase teilhaben und zeigt damit eine Seite von sich, die viele bisher in dieser Intensität nicht kannten.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiaswolf Influencer Tobias Wolf leidet an kreisrundem Haarausfall, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, April 2026