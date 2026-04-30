Im Drama: Katie Prices Familie will Ehemann zur Rede stellen

Katie Price (47) steckt offenbar mitten in einem handfesten Familiendrama. Ihr Ehemann Lee Andrews, den sie im Januar nach einer blitzschnellen zehntägigen Romanze geheiratet hat, behauptete in einer Sprachnachricht an eine britische Zeitung, er sei heimlich mehrfach nach Großbritannien gereist und habe dabei Katies Kinder getroffen – darunter auch ihren Sohn Harvey sowie Junior und Princess, die sie mit Ex-Mann Peter Andre (53) hat. "Die Leute wissen nicht, dass ich Harvey und zwei der Kinder kennengelernt habe. Die Kleinen habe ich nicht getroffen", so der 43-jährige Geschäftsmann, der in Dubai lebt. Doch ein Sprecher von Katie dementierte diese Behauptungen umgehend. Auch Vertraute von Junior und Princess bestätigen laut Mirror, dass die beiden Lee noch nie persönlich begegnet sind.

Der Wirbel um Lees Aussagen sorgt nun dafür, dass Katies Familie das Heft in die Hand nehmen will. Quellen berichten, dass Katies Mutter und ihre Schwester sich darauf vorbereiten, Lee direkt zur Rede zu stellen, sobald er tatsächlich nach Großbritannien kommt. "Sie sind bereit, ihn zu konfrontieren. Ihre Familie hat genug", zitiert das Newsportal eine Quelle. Und weiter: "Sie machen sich so große Sorgen, dass er nicht der Richtige für sie ist und sie verletzt wird." Ob Lee überhaupt einreisen kann, ist indes fraglich: Er soll nach einem dreimonatigen Gefängnisaufenthalt im vergangenen Jahr wegen des Vorwurfs der betrügerischen Mittelerlangung einem möglichen Reiseverbot in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterliegen – was er selbst bestreitet. Katie hingegen deutete in ihrem Podcast "The Katie Price Show" an, dass ein solches Verbot durchaus bestehe.

Lee ist seit der Hochzeit nicht nur wegen seiner angeblichen Reisen in die Schlagzeilen geraten. Kurz nach der Vermählung häuften sich Zweifel an seiner Person: Eine Ex-Verlobte berichtete, er habe ihr im selben Ort wie Katie einen Antrag gemacht – nur ein Jahr zuvor. Auch sein Lebenslauf sorgte für Skepsis: Lee behauptete, einen Doktortitel der Universität Cambridge zu besitzen, doch die Hochschule erklärte, dass keine Aufzeichnungen über ihn vorlägen. Auf LinkedIn hatte er zudem angegeben, Berater der Labour Party und Direktor bei The King's Trust zu sein – Angaben, die sich als falsch herausstellten und die er einem früheren Assistenten in die Schuhe schob. Laut der Quelle gegenüber Mirror ist Katie dennoch weiterhin in Lee verliebt – doch in jüngsten Aussagen machte die Unternehmerin klar, dass ihr Zuhause und ihre Familie in Großbritannien Priorität haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee