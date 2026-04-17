"Wehgetan": C-Bas hat unter "The 50"-Ausstrahlung gelitten

Ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt: Sebastian Meichsner, vielen als C-Bas (40) bekannt, hat das Finale der Prime-Video-Show The 50 gegen Model Julia Römmelt (32) verloren – und spricht nun darüber, was diese Niederlage mit ihm macht. Im Interview mit Promiflash erzählt Sebastian, dass vor allem die Ausstrahlung der entscheidenden Folge noch einmal Gefühle hochgebracht habe. Während das packende Duell im Studio endete, holte ihn der Moment vor dem Bildschirm zu Hause erneut ein. Besonders bitter: Ein kleiner Fehler kostete ihn den Triumph im Showdown mit Julia, wie er schildert.

Im Promiflash-Interview zieht Sebastian trotzdem eine positive Bilanz. "Danach ging es eigentlich, weil ich wirklich dankbar für die Erfahrung war – es war echt eine geile Zeit, das muss ich sagen", betont er. Richtig hart wurde es für den Realitystar erst bei der Ausstrahlung der Finalfolge. Da konnte er nämlich genau sehen, wann er beim entscheidenden Spiel umgriff und wie hauchdünn der Abstand zur späteren Siegerin Julia wirklich war. "Das erste Mal wieder wehgetan hat es bei der Ausstrahlung, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, wann ich umgegriffen habe und wie knapp das wirklich war." Und da dachte ich mir: 'Warum? Warum hast du nicht auf diese weiße Linie geachtet?' Das hat schon noch mal ein bisschen genervt, aber sonst bin ich fein damit", schildert er.

Julia hatte sich im großen Finale gegen Sebastian durchgesetzt und steht damit in einer Reihe mit bisherigen Gewinnern des Formats wie Paco Herb und Raffaela Zollo alias Raffa's Plastic Life. Das Besondere an "The 50": Der zu Beginn der Staffel gefüllte Jackpot von 50.000 Euro geht nicht an die Siegerin, sondern wird unter ihren Instagram-Followern verlost. Für Sebastian bleibt nach dem intensiven Wettkampf vor allem das Miteinander in Erinnerung. Er beschreibt die Produktion rückblickend als wertvolle Erfahrung und betont, dass er froh sei, den Weg von der ersten bis zur letzten Challenge komplett gegangen zu sein.

Anzeige Anzeige

Imago C-Bas bei der Premiere von Staffel 3 der Amazon-Show "The 50" im Cinedom Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / cbas C-Bas, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios C-Bas' Promo-Foto für "The 50"