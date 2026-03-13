Shay Mitchell übernimmt Hauptrolle im "Baywatch"-Revival

Shay Mitchell (38) wird zum neuen Gesicht von Baywatch. Die Pretty Little Liars-Darstellerin hat sich eine Hauptrolle im kommenden Serien-Revival gesichert, das in der TV-Saison 2026/2027 beim US-Sender Fox an den Start gehen soll. Wie unter anderem Deadline berichtet, spielt Shay die Top-Anwältin Trina, die ihr prestigeträchtiges Kanzleileben an den Nagel hängt, um als Rettungsschwimmerin Vollgas zu geben. Gedreht wird ab Frühjahr in Kalifornien – unter anderem am berühmten Venice Beach, wo Shay gemeinsam mit Co-Star Stephen Amell (44) und einem neuen Lifeguard-Team im roten Bade-Outfit die Strände von Südkalifornien sichern wird.

In der neuen Serie ist Stephen Amell als Hobie Buchannon inzwischen selbst Baywatch-Captain und tritt damit in die Fußstapfen seines ikonischen Vaters Mitch, den im Original David Hasselhoff (73) verkörperte. Hobies Leben gerät aus den Fugen, als plötzlich Charlie vor seiner Tür steht – seine bisher unbekannte Tochter, gespielt von Jessica Belkin, die unbedingt seinem Vorbild folgen und ebenfalls Rettungsschwimmerin werden möchte. Neben Shay, Stephen und Jessica gehören auch Hassie Harrison als Nat sowie Thaddeus LaGrone als Brad zur Stammbesetzung. Model Brooks Nader (29), die bereits mit Pamela Anderson verglichen wird, mimt die taffe Lifeguard-Chefin Selene. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit David Chokachi (58). Der Schauspieler schlüpft noch einmal in die Rolle von Cody Madison, der nun die Szene-Kneipe The Shoreline betreibt – das inoffizielle Baywatch-Stamm-Lokal. Die neuen Folgen sollen alles bieten, was Fans der Strandserie gewohnt sind: actiongeladene Rettungseinsätze, verwobene Beziehungen und jede Menge Drama – nur eben mit frischem Cast und moderner Kulisse.

Shays Fans dürfen sich nun über ein TV-Wiedersehen mit ihrem Idol freuen. Die Schauspielerin hat sich in den vergangenen Jahren auch als Unternehmerin und Influencerin einen Namen gemacht. In den sozialen Medien teilt sie mit ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag mit zwei Kindern sowie in ihre sportlichen Ambitionen – beste Voraussetzungen, um nun im Serienformat die perfekte Beachheldin zu verkörpern.

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Getty Images Shay Mitchell auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

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Instagram / shaymitchell Shay Mitchell, Serienstar