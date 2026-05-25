Erster Teaser: Neue "Baywatch"-Serie kommt im Januar 2027

Das Warten hat ein Ende: Baywatch kehrt zurück – und zwar mit einem ersten Mini-Teaser, den Hauptdarsteller Stephen Amell (45) jetzt auf Instagram geteilt hat. Zu den ersten Klängen der legendären Titelmelodie werden neue Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer in den ikonischen roten Outfits in Zeitlupe präsentiert – ganz wie im Original. Die neue Serie, die direkt an die Kultserie der 90er-Jahre anknüpft, startet im Januar 2027 beim US-Sender Fox. Mit an Bord sind neben Amell auch bekannte Gesichter wie Shay Mitchell ("Pretty Little Liars"), Hassie Harrison (Yellowstone) und Noah Beck. Ein Wiedersehen gibt es mit den Darstellern des Originals Erika Eleniak (56) und David Chokachi (58).

Stephen spielt in der Neuauflage Hobie Buchannon, den Sohn der legendären Baywatch-Figur Mitch Buchannon, die einst von David Hasselhoff (73) verkörpert wurde. Als neuer Captain tritt Hobie in die großen Fußstapfen seines Vaters – und muss sich dabei gleich einer besonderen Situation stellen: Eines Tages steht Charlie (Jessica Belkin, 24) vor seiner Tür, die Tochter, von der er nie wusste. Sie ist fest entschlossen, das Familienerbe fortzuführen und Rettungsschwimmerin zu werden. Erika Eleniak kehrt als Shauni McClain zurück, die mittlerweile Stadträtin geworden ist, während David Chokachi als Cody Madison heute vor allem eine Strandbar betreibt. Ob auch David Hasselhoff für einen Gastauftritt vorbeischaut, ist bisher noch nicht bekannt. Brooks Nader (29) schlüpft dabei in den legendären roten Badeanzug von Pamela Anderson (58), die wegen neuer Projekte wohl eher nicht am Spin-off beteiligt ist.

Die Originalserie "Baywatch" lief von 1989 bis 2001 über elf Staffeln und war auf ihrem Höhepunkt mit rund 1,1 Milliarden wöchentlichen Zuschauern in über 140 Ländern zeitweise die meistgesehene Serie der Welt. Ein Kinofilm mit Dwayne Johnson (54) aus dem Jahr 2017 konnte an diesen Erfolg nicht anknüpfen. Hinter der neuen Serie steckt Showrunner Matt Nix, der bereits durch "Burn Notice" bekannt ist. Die Pilotfolge inszeniert "Terminator: Die Erlösung"- und "3 Engel für Charlie"-Regisseur McG. Da Fox zum Disney-Konzern gehört, könnte die Serie auch international über Disney+ verfügbar sein – ein offizieller Starttermin für Deutschland steht allerdings noch aus.

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United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992

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Getty Images Stephen Amell, September 2025

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officialerikaeleniak Schauspielerin Erika Eleniak