Dreharbeiten laufen: Darum geht es im "Baywatch"-Spin-off

Die Dreharbeiten zur neuen Baywatch-Serie laufen bereits auf Hochtouren: Ashley Moore (32) und Jessica Belkin wurden jetzt gemeinsam am Strand von Venice Beach in Kalifornien beim Filmen gesichtet. Die beiden Schauspielerinnen trugen laut Just Jared die ikonischen roten Badeanzüge und drehten Szenen auf einem Rettungsschwimmerturm. Die neue Serie soll voraussichtlich zwischen Herbst 2026 und Frühjahr 2027 erscheinen und inhaltlich an die Originalshow anknüpfen.

Laut Variety setzt das Reboot bei einer bekannten Figur der Kultserie an: Hobie Buchannon ist inzwischen Baywatch-Kapitän und tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Mitch, der einst von David Hasselhoff (73) verkörpert wurde. Sein Leben gerät jedoch durcheinander, als plötzlich Charlie vor seiner Tür steht – die Tochter, von der er bislang nichts wusste. Die junge Frau möchte das Familienerbe der Buchannons fortführen und mit der Hilfe ihres Vaters selbst Rettungsschwimmerin werden. Außerdem kehrt Fanliebling Cody Madison zurück: Er betreibt mittlerweile das Strandlokal "The Shoreline", schlüpft aber noch immer gelegentlich in die roten Shorts und unterstützt das Team bei Einsätzen.

Hobie, der von Stephen Amell (45) verkörpert wird, bekommt außerdem Unterstützung von Rettungsschwimmer-Chefin Selene, die von Brooks Nader (29) gespielt wird. Die Schauspielerin tritt damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin, die mit "Baywatch" weltweite Bekanntheit erlangte: Pamela Anderson (58). Die Fans dürfen sich also sowohl auf neue Gesichter als auch auf altbekannte Figuren freuen. Daher bleibt nun abzuwarten, ob das Reboot an den Erfolg der originalen Kultserie anknüpfen kann.

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United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992

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Imago Billy Warlock, Erika Eleniak, Jeremy Jackson und David Hasselhoff in "Baywatch"

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Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center