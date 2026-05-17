Brooks Nader über gesunde Körperbeziehung bei "Baywatch"

Brooks Nader (29) kennt es aus ihrer Karriere als Swimsuit-Model, im Badeanzug vor der Kamera zu stehen – doch die Dreharbeiten zur neuen Baywatch-Serie stellen sie vor eine ganz andere Herausforderung. Bei den Fox Upfronts sprach sie mit Us Weekly darüber, wie es sich anfühlt, täglich stundenlang im Einteiler am Strand zu drehen. "Bei einem Fotoshooting posiert man einfach und sieht gut aus", erklärte sie und fügte hinzu: "Hier laufen wir jedoch vor Leuten am Strand, die vorbeigehen, sodass man jeden einzelnen Winkel seines Körpers in Bewegung sieht. Man braucht eine gute Beziehung zu sich selbst, um das täglich zu machen, ohne sich davon beirren zu lassen."

Für Brooks war diese Beziehung zu ihrem Körper nicht immer selbstverständlich. Die Schauspielerin, die in der Serie die Figur Selene spielt, sprach auch offen über frühere Erfahrungen mit Abnehmmitteln. Heute fühle sie sich an einem "gesünderen Ort". Einen entscheidenden Wendepunkt erlebte sie gleich am ersten Drehtag: "Ich wurde um 4 Uhr morgens verkatert ins Meer geworfen, weil ich die Nacht zuvor gefeiert hatte. Da habe ich mir gedacht: 'Wir müssen das in den Griff kriegen. Kein Feiern mehr, wir werden gesund leben.' Das hat mir wirklich gutgetan." Echtes Selbstbewusstsein, so Brooks, "kommt von innen".

Auch ihre Kolleginnen am Set haben ihre eigenen Strategien entwickelt, um mit dem Druck vor der Kamera umzugehen. Hassie Harrison, die die Rolle der Nat übernimmt, verriet gegenüber Us Weekly: "Ich versuche, mir manchmal nette Dinge zu sagen. Manche Tage sind schwerer als andere, aber was für eine Ehre, dass wir für diese Rolle gecastet wurden." Jessica Belkin hingegen bereitete sich ganz praktisch auf den Dreh vor. "Ich habe viel Pilates gemacht, bin gelaufen und wir hatten am Anfang ein Bootcamp, bei dem wir auch Tauchen im Meer geübt haben", so die 23-Jährige.

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Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center

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Getty Images Brooks Nader im April 2025 in Los Angeles

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Getty Images Hassie Harrison bei den Fox Upfronts 2026 im New York City Center