Hund getötet? Vorwürfe gegen "Baywatch"-Star David Charvet

Für Baywatch-Star David Charvet (53) wird es gerade ungemütlich: Der Schauspieler soll in einer Gated Community in Malibu mit seinem Pickup einen Hund angefahren und getötet haben. Hundebesitzerin Vera Errico war kurz vor 6 Uhr morgens mit ihren drei Hunden – alle an der Leine – unterwegs, als Davids Truck wohl ihren elfjährigen weißen English Labrador namens Sunday erfasste. Vera und ihr Mann brachten den Hund umgehend zum Tierarzt, doch Sunday musste dort eingeschläfert werden. Gegenüber TMZ schilderte Vera den Vorfall und gab an, dass der Schauspieler nach dem Zusammenstoß nicht angehalten habe.

Vera zufolge soll David stattdessen die Gated Community verlassen und erst danach die Polizei kontaktiert haben. Sie ist der Ansicht, dass er dies getan habe – und tatsächlich ist ein Fahrer nach einem Unfall mit Personen- oder Sachschaden gesetzlich dazu verpflichtet. Dennoch wollen sie und ihr Mann beim L.A. County Sheriff's Office Anzeige wegen Fahrerflucht erstatten. Der 53-Jährige selbst äußerte sich gegenüber TMZ mit einem knappen "kein Kommentar" und verwies auf seinen Pressesprecher, von dem zunächst keine Stellungnahme zu erhalten war.

Es ist nicht das erste Mal, dass David Charvet in negative Schlagzeilen gerät. Vor einigen Jahren stand der Schauspieler, der als Matt Brody in der Kultserie "Baywatch" an der Seite von Pamela Anderson (58) und Alexandra Paul (62) bekannt wurde und sich in drei Staffeln zum Frauenschwarm mauserte, im Fokus, nachdem er seine Ex-Freundin Katie Boskovich bedroht haben soll – auch damals wurde Strafanzeige gegen ihn erstattet. David wurde in den frühen 1990er Jahren durch Baywatch bekannt und gehörte bis 1995 zur Besetzung der erfolgreichen Strandshow. Vielen dürfte er wohl wegen seiner stechend blauen Augen bis heute in Erinnerung geblieben sein.

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Getty Images David Charvet, 2019

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HOLLYWOOD PIX Pamela Anderson, David Charvet, Alexandra Paul und Yasmine Bleeth in "Baywatch"

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Getty Images David Charvet, 2016 in New York City