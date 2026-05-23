Shay Mitchell im "Baywatch"-Fieber: Sie will den Badeanzug

Große Ehre für Shay Mitchell (39)! Der Pretty Little Liars-Star ergatterte eine Hauptrolle im neuen Baywatch-Reboot und schlüpft dafür in den legendären roten Badeanzug. Das erste Mal im Kultoutfit war für sie absolut magisch, wie sie im Gespräch mit People verriet: "Ich habe das alles gefilmt und dachte mir: Das ist verrückt. Es fühlte sich an, als würde ich ein Superheldenkostüm anziehen, nur ohne den Umhang." Für Shay steht deshalb jetzt schon fest, welches Souvenir sie nach Drehschluss mitgehen lässt: "Es war wirklich surreal und das wird definitiv etwas sein, das ich aus dieser Show mitnehme. In Zukunft, wenn ich gefragt werde, was ich vom Set mitnehme, dann sind es die Badeanzüge."

Wie sehr sie das Original aus den 90ern feiert, bewies die Beauty bei den Fox Upfronts auch mit einem coolen Vintage-Cast-Shirt auf dem roten Teppich. "Ein großes Dankeschön an meine Stylistin, dass sie es gefunden hat", schwärmte Shay. Für sie war der Look Pflicht, um David Hasselhoff (73) und Co. zu ehren: "Ehrlich gesagt mussten wir dem OG-Cast Respekt zollen, genau deshalb sind wir hier. Ich habe das gesehen, war besessen davon und musste es einfach anziehen." Vom Reboot erhofft sie sich denselben Vibe wie früher: "Ich finde einfach, dass diese Show so herzerwärmend war. Es gab Action, es wirkte frisch und neu, und wir hoffen, das Gleiche zu erreichen."

Bis zum Start der Serie – in der auch Stephen Amell (45) und Livvy Dunne mitspielen – müssen sich Fans allerdings noch bis 2027 gedulden. Shay ist sich aber sicher, dass das Remake genau zur richtigen Zeit kommt, um die Herzen zu erobern. "Ich glaube, die Leute sehnen sich nach etwas Herzerwärmendem. Ich glaube, wir alle lieben derzeit Nostalgie – von der Modewelt bis hin zu Unterhaltung und Medien", schilderte sie und stellte klar, dass "Baywatch" für sie für genau dieses Gefühl steht.

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Imago Shay Mitchell beim FOX Upfront 2026 im New York City Center

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Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

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United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992