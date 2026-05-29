Neue "Baywatch"-Serie bringt die Stars von früher zurück

Am Venice Beach in Los Angeles haben die Dreharbeiten für das lang erwartete Baywatch-Reboot begonnen – und mit dabei sind gleich drei bekannte Gesichter der Originalserie. David Chokachi (58), Kelly Packard (51) und Michael Bergin (57) schlüpften für die Dreharbeiten wieder in Badesachen und posierten mit Surfbrettern unterm Arm am Strand. David ist dabei in himmelblauen Shorts zu sehen, Michael trägt eine rot geblümte Badehose und Kelly einen grünen Bikini. Zwischen den Einstellungen absolvierten die drei Liegestütze im Sand und knipsten gemeinsame Selfies – als wäre die Zeit stehengeblieben, berichtet unter anderem People. Der Sender Fox plant die neue Serie für Januar 2027.

In der Originalserie verkörperte David die Figur Cody Madison, Kelly spielte April Giminski und Michael gab Jack "J.D." Darius. Im Reboot betreibt David als Cody die Strandbar "The Shoreline", greift aber bei Bedarf noch einmal zu den roten Badehosen und übernimmt die Rolle eines Mentors für die neue Generation Rettungsschwimmer. Diese wird von der Hauptfigur Hobie Buchannon angeführt, gespielt von Stephen Amell (45). Hobie ist der Sohn von Serienlegende Mitch Buchannon – verkörpert im Original von David Hasselhoff (73). Zum neuen Cast zählen außerdem Shay Mitchell (39), Noah Beck, Livvy Dunne und Brooks Nader (29), die eine rivalisierende Chef-Rettungsschwimmerin spielt.

Die Originalserie lief von 1989 bis 2001 und machte Stars wie David und Pamela Anderson (58) weltbekannt. Das Reboot hatte bereits in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt, als erste Set-Fotos des neuen Ensembles in den charakteristischen roten Outfits auftauchten. David Chokachi, Kelly Packard und Michael Bergin sind alle jenseits der 50 – am Venice Beach machten sie allerdings eine Figur, die daran wenig zweifeln ließ, dass auch sie noch fest zur "Baywatch"-Welt gehören.

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United Archives GmbH / ActionPress Der "Baywatch"-Cast 1992

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Getty Images Kelly Packard in "Baywatch"

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Imago David Chokachi beim "Baywatch"-Casting 2026