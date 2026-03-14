Bestätigt: Marvel-Star Kathryn Hahn im "Rapunzel"-Remake

Disney hat die Besetzung für die Realverfilmung von "Rapunzel – Neu verföhnt" offiziell bestätigt: Marvel-Star Kathryn Hahn wird die ikonische Schurkin Mutter Gothel spielen. Die Schauspielerin verkündete die Neuigkeit auf kreative Weise selbst über ihren Instagram-Account. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie ein T-Shirt mit dem Aufdruck der Figur Mutter Gothel trägt. "Outfit des Tages: Mutter Gothel", schrieb sie dazu. Disney bestätigte kurz darauf die Besetzung offiziell, wie das Portal Kino.de berichtet. Kathryn stand bereits seit Längerem als Favoritin der Fans für die Rolle fest, nachdem sie im Marvel Cinematic Universe bereits als Hexe Agatha Harkness in "WandaVision" und "Agatha All Along" für Begeisterung gesorgt hatte.

Die Reaktionen der Fans auf die Casting-Entscheidung fielen enthusiastisch aus. Auf der Plattform X zeigten sich zahlreiche Nutzer begeistert von der Wahl. "Das ist perfektes Casting – auf dem Level von Margot Robbie als Barbie", schrieb ein Fan Berichten des Portals zufolge. Ein anderer kommentierte: "Kathryn Hahn ist Mutter Gothel – und plötzlich scheint die Sonne gleich viel heller." Auch Donna Murphy, die der Figur in der englischen Originalfassung des Animationsfilms ihre Stimme lieh, gratulierte Kathryn auf Instagram mit den Worten: "Kathryn! Von einer Mutter zur anderen… Glückwunsch! Und denk daran: Ich liebe dich am meisten."

Kathryn wird in dem Remake an der Seite von Teagan Croft (21) als Rapunzel und Milo Manheim als Flynn Rider zu sehen sein. Die Parallelen zwischen ihrer Marvel-Rolle als Agatha Harkness und der manipulativen Mutter Gothel sind nicht zu übersehen: Beide Figuren zeichnen sich durch Machtgier, Verschlagenheit und dramatische Auftritte aus. Derzeit steht die Schauspielerin für ihre Darbietung in der Serie "The Studio" im Rampenlicht. Ein konkreter Starttermin für die Live-Action-Verfilmung von "Rapunzel" wurde von Disney noch nicht bekannt gegeben, wobei eine Veröffentlichung im Jahr 2027 möglich wäre.

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Getty Images Kathryn Hahn, 2026

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Getty Images Kathryn Hahn, Schauspielerin

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Imago Kathryn Hahn, Schauspielerin