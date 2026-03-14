Carmen Geiss plaudert pikante Details über Liebesleben aus

Carmen Geiss (60) hat während einer Kameltour in Abu Dhabi für pikante Momente gesorgt. In der neuesten Folge der Realityshow Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie war die Familie in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs – und obwohl auch die Töchter Shania Geiss (21) und Davina Geiss (22) mit von der Partie waren, hielt das die 60-Jährige nicht davon ab, intime Einblicke in ihr Liebesleben zu geben. Mit einem Augenzwinkern in Richtung ihres Ehemanns Robert Geiss (62) sagte sie: "Eigentlich brauche ich das nicht, ich habe doch schon ein Kamel vor mir. Den reite ich ja schon zweimal die Woche." Ihr Mann, mit dem sie seit 43 Jahren zusammen ist, konterte gewohnt schlagfertig und ebenfalls zweideutig: "Aber von mir kannst du nicht runterfallen, weil in der Mitte eine Stange ist, die dich festhält."

Weniger zu lachen gab es für Carmen einige Tage zuvor in einer Klinik. Das Paar hatte sich dort einem umfangreichen Gesundheitscheck unterzogen, der von Leberchecks über Stammzellentherapien bis hin zum sogenannten Vampirlifting reichte. Dabei wird Eigenblut aufbereitet und wieder unterspritzt. Doch die Blutabnahme setzte der Unternehmerin massiv zu. Ihr Kreislauf sackte ab, sie wurde fast ohnmächtig und musste per Infusion stabilisiert werden. "Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah", erinnerte sie sich an den Schockmoment. Zusätzlichen Stress gab es auch wegen der Sanierung der Familienjacht Indigo Star, bei der sich Carmen und Robert nicht über das Design einigen können. Während er schwarze Türen haben möchte, ist seine Frau völlig fassungslos: "Das kann doch nicht sein Ernst sein. Als würden wir in einem Bunker wohnen. Wir machen doch kein Luxusboot zur Gruft."

Carmen und Robert sind sonst aber ein eingespieltes Team, das mit seiner offenen Art und den witzigen Schlagabtauschen regelmäßig für Unterhaltung sorgt. Die beiden präsentieren ihr Leben seit Jahren in ihrer eigenen Realityshow und nehmen die Zuschauer dabei mit auf ihre Reisen rund um die Welt. Dass Carmen trotz ihres vollen Terminkalenders und des Stresses gut in Form ist, ist aber kein Zufall. Robert hatte bereits verraten, dass beide auf die Unterstützung einer Abnehmspritze setzen. Während er damit 13 Kilo verlor, nutzt Carmen das Mittel eher punktuell, um ihr Gewicht zu halten. Zuletzt sorgte die Mutter von zwei Töchtern mit Urlaubsfotos aus Phuket für Aufsehen in den sozialen Medien, weil einige Follower sie aufgrund ihrer Topform sogar mit ihrer Tochter Shania verwechselten.

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Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

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RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

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Imago Carmen und Robert Geiss bei der McDonald’s Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in München