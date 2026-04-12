Carmen Geiss plant eigenen Friseursalon in Familienvilla

In der aktuellen Folge von Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie bei RTLZWEI gibt es einen besonders glamourösen Einblick in die neue Villa Geissini in Saint-Tropez: Carmen Geiss (60) plant, einen eigenen Friseursalon direkt in ihr Zuhause integrieren zu lassen. Tochter Shania Geiss (21) zeigt bei einem Rundgang über die chaotische Baustelle die künftigen Räumlichkeiten neben einem Ankleidezimmer und einem Fitnessbereich, während sie mit ihrer Mutter telefoniert.

Doch der Baufortschritt der neuen Villa bereitet der Familie weiterhin Kopfzerbrechen. Die Arbeiten kommen langsamer voran als erhofft, und Carmen sowie ihr Ehemann Robert Geiss (62) schicken lieber ihre Töchter Davina (22) und Shania vor, um auf der Baustelle nach dem Rechten zu sehen. Die beiden müssen sich dort unter anderem mit einer großen Skulpturen-Bestellung von Robert auseinandersetzen. "Die wollen das immer vermeiden, wenn Container ankommen. Die wollen uns die Arbeit geben", erklärt Davina in der Sendung.

Parallel begleitet das Kamerateam die Familie nach Dubai: Dort wagt Freund Danny Schramm einen spektakulären Wakeboard-Versuch hinter der 40 Meter langen Familienyacht "Indigo Star". Anschließend geht es für den TV-Clan in die Wüste, wo ein aufwendig inszeniertes Fotoshooting für ihre Wassermarke "Skull Liquid" stattfindet – inklusive kleiner Panne, als Robert mit einem Wagen im Sand stecken bleibt und geborgen werden muss.

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

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Imago Carmen Geiss, Unternehmerin

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AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025