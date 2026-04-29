Diese Szene im Film "Kill Bill 2" war nicht geschauspielert

Der verstorbene Schauspieler Michael Madsen (†67) hat eine amüsante Anekdote vom Dreh von "Kill Bill 2" enthüllt. In einer Episode des Podcasts "One Bad Movie" von Stephen Baldwin (59) plauderte er im November 2024 aus, wie Regisseur Quentin Tarantino (63) und Schauspieler Larry Bishop ihm gemeinsam einen Streich spielten – und der im Film festgehaltene Moment der echten Überraschung gar keine Schauspielerei war. Alles begann damit, dass Michael seinen Charakter Budd mit einem Cowboyhut aus seiner eigenen Garderobe ausstatten wollte, was dem Regisseur gar nicht gefiel.

Quentin fragte Michael direkt, ob er den Hut auch im Film tragen wolle, was den Schauspieler erst recht dazu anspornte, das Kleidungsstück zu behalten. Tags darauf forderte der Regisseur ihn sogar aktiv dazu auf, den Hut vor der Kamera zu tragen. Im Film selbst folgt dann die Überraschung: In einer Bar-Szene lästert Larrys Charakter vor laufender Kamera völlig unangekündigt über Michaels Cowboyhut. "Er hat die Szene geschrieben, in der ich im Stripclub den Hut abnehmen muss, und weder er noch Larry haben mir gesagt, dass er vor der Kamera sagen würde: 'Hey, warum nimmst du diesen verdammten Hut nicht ab?', und ich wusste nicht, dass er das tun würde", erklärte Michael im Podcast. Als er den Hut daraufhin abnahm, sei das keine gespielte Reaktion gewesen: "Das war für mich keine Schauspielerei, weil ich das verdammte Ding nicht abnehmen wollte." Er resümierte: "Sie haben mir einen Streich gespielt, damit ich den Hut abnehme, was brillant ist."

Für Quentin ist dieser Trick nicht der erste ungewöhnliche Kniff am Filmset. Bei den Dreharbeiten zu "Inglourious Basterds" übernahm er persönlich die Szene, in der Diane Kruger (49) von ihrer Filmfigur erwürgt wird und schnürte der Schauspielerin tatsächlich die Luft ab, damit die Reaktion authentisch wirkte. Michael selbst zählt zu den engsten Weggefährten des Regisseurs: Neben seiner Rolle als Budd in "Kill Bill" spielte er unter Quentin auch den ikonischen Gangster Vic Vega in "Reservoir Dogs".

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Getty Images Quentin Tarantino und Michael Madsen, Filmemacher und Schauspieler

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Eröffnungsgala und Premiere von "Partir Un Jour" bei den 78. Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Quentin Tarantino und Diane Kruger bei den 82. Academy Awards im Kodak Theatre, Hollywood, März 2010