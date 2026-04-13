Luxusauto im Sand: Robert Geiss blamiert sich in Dubai

In der aktuellen Folge von Die Geissens (RTL+ und RTLZWEI) musste Robert Geiss (62) in der Wüste Dubais eine ordentliche Portion Demut schlucken. Die Familie war eigentlich für ein Fotoshooting ihrer Getränkemarke in die Emirate gereist – alle Fahrzeuge wurden dafür sogar eigens im passenden Branding lackiert. Doch aus dem professionellen Auftritt wurde schnell ein Desaster. Robert stieg selbstsicher ans Steuer und kündigte an: "Ich fahre jetzt in die Wüste, ich kann das besser." Keine fünf Minuten später steckte sein Cadillac Escalade hoffnungslos im feinen Wüstensand. Der Selbstbeweis war damit auf denkbar unrühmliche Art gescheitert.

Dabei hatte der Ausflug in die Wüste bereits auf der Hinfahrt für reichlich Zündstoff gesorgt. Robert ließ es sich nicht nehmen, Carmen Geiss (60) wiederholt für ihre Fahrweise zu kritisieren. Als sie eine Abfahrt verpasste, sagte er ihr ins Gesicht: "Ich verstehe es nicht! Ich weiß überhaupt nicht, wie du die Ausfahrt verpassen kannst. Die fahren wir 100 Mal." Carmen ließ das zunächst über sich ergehen – doch die Situation sollte sich schnell umkehren. Denn kaum hatte ihr Mann das Steuer übernommen und seinen großen Auftritt in den Dünen angekündigt, folgte prompt die Retourkutsche des Schicksals. Und dann kam noch der nächste Schock obendrauf: "Ich glaube das alles nicht. Robert, wir haben keinen Sprit mehr", rief Carmen entsetzt. Carmen, die zuletzt ankündigte, einen Friseursalon in ihrer Villa zu integrieren, ließ sich die Gelegenheit zur Revanche nicht entgehen.

Mit sichtlicher Freude kommentierte sie das Malheur ihres Mannes, der "ein Auto in der Wüste verbuddeln" könne. Und sie legte nach: "Die ganze Fahrt von Dubai hierhin hat der in einer Tour nur gemotzt. Ich kann kein Auto fahren, ich bin dazu zu doof. Der fährt hier keine fünf Minuten und hängt im Sand. Also jetzt weiß ich nicht, wer besser fährt." Robert selbst versuchte, die Situation kleinzureden und erklärte, der Escalade sei eben kein geeignetes Wüstenfahrzeug – deshalb habe er sich seinerzeit den Ford Raptor zugelegt. Das half allerdings wenig: Letztlich musste besagter pinker Raptor anrücken und den festgefahrenen Escalade aus dem Sand ziehen. Auch das Schieben per Hand hatte zuvor nichts gebracht. Nachdem das Fahrzeug schließlich befreit war, konnte das Fotoshooting doch noch stattfinden – ein Happy End also, das die Familie allerdings ordentlich Nerven gekostet hatte.

Anzeige Anzeige

RTL II Robert Geiss, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss am Strand

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss, Unternehmer