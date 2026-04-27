Für junges Gesicht: Robert Geiss unterzieht sich Augenlid-OP

Robert Geiss (62) hat sich unters Messer gewagt: Der Realitystar ließ seine Augenlider straffen und unterzog sich damit zum ersten Mal in seinem Leben einer geplanten Operation. Der Eingriff fand in einer Klinik in Basel statt und wird in den neuen Folgen von Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie zu sehen sein, die ab Montag auf RTL+ ausgestrahlt werden. Damit folgt der 62-Jährige dem Beispiel seiner Frau Carmen Geiss (60) und Tochter Davina (22), die beide bereits kosmetische Eingriffe an Gesicht und Körper hinter sich haben.

Der Auslöser für Roberts Entscheidung war der Blick in den Spiegel. Jeden Morgen habe er in ein müdes Gesicht mit Tränensäcken geschaut – und das habe er als "nicht schön" empfunden. Dazu kamen hängende Lider, die sein Sichtfeld einschränkten. "Ich wollte einfach ein bisschen frischer aussehen", sagte er dazu. Vor der Vollnarkose hatte Robert allerdings gehörig Respekt: Gegenüber der Bild gab er zu, "Bammel" gehabt zu haben, da bei einem solchen Eingriff immer etwas schiefgehen könne – etwa durch Infektionen. Seine letzte Erfahrung mit Vollnarkose stammte schließlich aus seiner frühesten Kindheit, als er gerade einmal sechs Wochen alt war. Carmen unterstützte ihren Mann bei der Entscheidung und bezeichnete ihre eigenen Erfahrungen mit Liftings gegenüber Bild als absoluten "Gamechanger".

Nach der Operation zeigte sich Robert zufrieden mit dem Ergebnis – auch wenn die Heilung deutlich länger dauerte als erwartet. Statt der oft genannten zehn bis 14 Tage zog sich der Prozess über mehrere Wochen hin. Am Ende freut sich der Unternehmer nun über seinen wacheren Look. Bei den Geissens sind Schönheitseingriffe schon länger kein Tabu: Carmen hat in der Vergangenheit offen über ihre eigenen Beauty-OPs gesprochen, und auch Tochter Davina hat sich bereits unters Messer gewagt, wie 20 Minuten berichtet.

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Imago Carmen und Robert Geiss bei der McDonald’s Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in München

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss am Strand