Zeche geprellt? Carmen Geiss schimpft über Fachverkäufer

Was für ein Einkaufschaos! In der neuesten Folge von Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie erlebten Carmen Geiss (60) und ihre Tochter Shania (21) eine unangenehme Überraschung. Die beiden waren gerade auf dem Weg zurück zu ihrer Jacht, der "Indigo Star", als ihr Fahrer plötzlich umdrehte und sie zurück zum Supermarkt brachte. Der Grund: Carmen und Shania hatten den Einkauf schlicht und einfach nicht bezahlt. Statt die Sache gelassen zu nehmen, verlor Carmen dabei die Fassung und schimpfte heftig über die Mitarbeiter des Stores und das mitten in Dubai.

"Robert, das sind Ar..... Die fahren dich nicht, bevor nicht bezahlt war. Du musst dir mal vorstellen: Wir waren schon fast da", beschwerte sich Carmen gegenüber ihrem Mann Robert Geiss (62) über die Reaktion der Angestellten. Doch der Unternehmer hatte für ihren Wutausbruch wenig Verständnis – im Gegenteil. Der zweifache Vater wurde kurzerhand selbst laut und schnappte: "Mir platzt gleich der Kragen." Damit war der Zoff aber noch nicht vorbei, denn auch auf dem neuen Luxusanwesen in Saint Tropez krachte es kurz darauf erneut. Diesmal sorgte Roberts Online-Shopping-Leidenschaft für Frust: Er hatte Skulpturen für das Grundstück bestellt, doch diese schienen ihm zu langweilig zu sein. "Papa soll aufhören, Online-Shopping zu machen", klagte Shania.

Dass Carmen kein Blatt vor den Mund nimmt, zeigte sich schon vor wenigen Tagen. Die TV-Millionärin schimpfte in der Sendung auch über die angeblich schlechte Arbeitsmoral ihrer beiden Töchter. "Jeder hat gearbeitet! Sechs Tage die Woche, 24/7! Es gab nichts", wetterte Carmen und bezeichnete die junge Generation als "undankbar". Mit ihrer Standpauke trifft sie bei Davina und Shania allerdings auf wenig Verständnis. Die beiden Schwestern machen deutlich, dass sie vom Fleiß ihrer Eltern zwar profitieren, ihr Leben aber ganz anders sehen. "Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir sechs Tage frei und nur einen Arbeitstag", konterte Davina (22) trotzig.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

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Instagram / carmengeiss Shania und Carmen Geiss im September 2025

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Instagram / davinageiss Davina Geiss mit ihrem Vater Robert