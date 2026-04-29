Moderatorin Diana Schell (55) hat Partner (28) geheiratet

Heimlich, still und leise hat Diana Schell (55) Ja gesagt! Die Moderatorin, bekannt vom Homeshopping-Sender HSE, hat ihren Partner Alen geheiratet – und das ganz ohne großes Trara. Nur eine Standesbeamtin und ein Fotograf waren bei der Trauung dabei. Gegenüber dem Magazin Bunte schwärmt Diana von dem besonderen Moment: "Es war Liebe pur! Niemand war in unseren Plan eingeweiht! Nur die Standesbeamtin und der Fotograf durften dabei sein." Auch wenn andere nicht anwesend sein durften, sei die Zeremonie für beide etwas ganz Besonderes gewesen: "Es war total romantisch! Für uns beide war es ein Beweis unserer Gefühle füreinander."

Der Altersunterschied zwischen Diana und Alen ist dabei alles andere als klein: Die 55-Jährige ist 27 Jahre älter als ihr frischgebackener Ehemann – und nimmt das mit Humor. "Ich bin drei Jahre älter als seine Mutter", verrät sie. Kennengelernt haben sich die beiden vor rund fünf Jahren am Arbeitsplatz. Damals war der in New York geborene TV-Produzent ebenfalls beim Münchner Shoppingsender tätig. Da Corona-bedingt kaum persönlicher Kontakt möglich war, nutzte Alen eine kurze Pause zwischen zwei Drehs, um Diana im Studio aufzusuchen und sich vorzustellen. Danach meldete er sich per Instagram – und die beiden wurden ein Paar. "Da wusste ich noch nicht, wie jung er wirklich ist", erinnert sich die Moderatorin. Den Antrag machte Alen in der Silvesternacht 2022 in Bosnien, dem Heimatland seiner Eltern.

Dass Diana in der Liebe nicht immer Glück hatte, hatte sie selbst öffentlich gemacht. Bei ihrer Teilnahme an der Realityshow "Promi Big Brother" 2022 sprach sie offen über eine schwierige Beziehung, die sie hinter sich hatte, und berichtete auch davon, beim Daten mehrfach geghostet worden zu sein. Inzwischen teilt sie mit Alen, der ihr 2023 den Antrag machte, gemeinsame Leidenschaften wie Fitness und Reisen. Er bringe sie immer wieder zum Lachen, sei verantwortungsbewusst und ein perfekter Gentleman, schwärmt Diana.

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Wehnert, Matthias Diana Schell im Mai 2022 in Berlin

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Getty Images Diana Schell beim 50-jährigen Playboy-Jubiläum in München

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Timm, Michael Diana Schell, HSE-Moderatorin

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